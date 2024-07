Dragon Ball Z: revelam os esboços originais de Bonyu, a sexta integrante das Forças Especiais Ginyu

As Forças Especiais Ginyu aparecem no segundo arco de Dragon Ball Z, durante a jornada dos Guerreiros Z no planeta Namek. Trata-se de um grupo letal do exército de Freeza, que aparece para o Imperador do Universo quando as coisas se complicam.

Eles têm uma capacidade e força surpreendentes, que inicialmente superam em muito o Vegeta, um elemento não menos importante a ser considerado nas escalas de poder dentro do Universo de Dragon Ball.

Um dos membros do grupo dá uma verdadeira surra no príncipe dos saiyajins, que estava lutando naquele momento ao lado de Krilin e Gohan, e se não fosse pela chegada de Goku, a história teria mudado muito para o destino do Universo.

As Forças Especiais Ginyu são compostas por Gurdo, Jizzy, Butter, Recoome e Capitão Ginyu. Poucos sabem, mas há uma sexta integrante que nunca apareceu no cânone da série.

Arco de Freezer DBZ

Conhecemos ela em Dragon Ball Kakarot (jogo de vídeo) e Akira Toriyama chegou a desenhá-la em algum momento, então poderia ser considerada como personagem oficial, embora não seja canônica.

Bonyu: a sexta integrante das Forças Especiais Ginyu

Bonyu é uma mulher que, pela sua aparência, podemos notar que é muito poderosa. De acordo com a resenha da 3D Juegos, ela se separou do grupo por não concordar com as coreografias e a arte que os outros cinco guerreiros apresentavam.

A revista Shueisha, através da página oficial de Dragon Ball, nos apresenta um desenho feito por Akira Toriyama no qual vemos Bonyu.

Ela tem uma constituição robusta e pele avermelhada. Seu cabelo é longo e branco, e no desenho ela está vestida com a armadura do exército de Freeza, com o emblema das Forças Especiais Ginyu e um rastreador.

O destino de Bonyu é desconhecido, mas ela poderia facilmente aparecer nas próximas aventuras de Dragon Ball Super.