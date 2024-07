Dragon Ball terá uma surpresa na Comic-Con de San Diego 2024 com a arte de Toyotaro

A Comic-Con de San Diego começa nesta quinta-feira, 25 de julho. As gigantografias do lado de fora do local onde o evento acontece destacam Dragon Ball como o principal protagonista. No entanto, a franquia parece não ter grandes planos em relação aos anúncios que fará naquela que é considerada a maior convenção de quadrinhos do mundo.

ANÚNCIO

Inicialmente, pensou-se que revelariam detalhes do novo anime, Dragon Ball Daima. No entanto, os nomes dos novos personagens apareceram nas plataformas oficiais da franquia, quebrando qualquer previsão de exclusividade que havia sido pensada anteriormente.

Além disso, na semana passada foi lançado um novo trailer de Dragon Ball Daima, que também desativa a ideia de que os anúncios estão relacionados a novidades deste anime, que de acordo com informações da própria franquia, mantém a data de estreia para 11 de outubro deste mesmo ano, 2024.

Contas de Insiders como @SupaChronicles,, que é uma das fontes de vazamentos mais confiáveis das redes sociais, dizem não ter absolutamente nada em sua caixa de mensagens ou na sua caixa de entrada.

A continuação do mangá, que parou no arco Super Hero após a morte de Akira Toriyama, não parece ter uma data de retorno. Inicialmente, foi dito que era porque estavam esperando fazer uma grande homenagem ao mangaká japonês, no entanto, alguns rumores apontam para problemas internos relacionados aos direitos de Dragon Ball, após a perda de seu autor.

A única surpresa de Dragon Ball na Comic-Con de San Diego 2024

De acordo com o site oficial de Dragon Ball, o único que veremos será arte original de Toyotaro, discípulo de Akira Toriyama. Eles não esclarecem do que se tratam esses desenhos originais.

Dragon Ball Noticias Surpresa

As expectativas caíram bastante em relação às notícias que serão divulgadas sobre Dragon Ball na Comic-Con de San Diego 2024. Se for uma estratégia para lançar uma bomba que não vazou, estão fazendo um ótimo trabalho. Estaremos atentos aos relatórios diários do evento.

Lembrem-se que a Comic-Con de San Diego começa na quinta-feira, 25 de julho, e termina no domingo, 28. Todos os dias haverá informações sobre Dragon Ball.