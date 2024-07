Dragon Ball Super terá uma transformação mais poderosa que o Ultra Instinto para Goku

Todos os caminhos parecem levar a uma nova transformação de Goku no mangá de Dragon Ball Super. Gohan com o Modo Besta, Piccolo com o Orange, Vegeta com o Ultra Ego e o saiyajin criado na Terra com o Ultra Instinto, parecem não ser suficientes para a série.

No final do arco anterior, escrito e supervisionado por Akira Toriyama, as portas foram deixadas abertas para uma nova transformação de Goku. Pelo menos é isso que Bills parece indicar no final do arco, quando vê o saiyajin criado na Terra enfrentando seu filho, Gohan, no Modo Besta.

Depois de terminar a batalha contra Cell Max, Goku, Vegeta e todos os que estão no planeta do Deus da Destruição, percebem o ki de Gohan e não podem acreditar. É por isso que Kakaroto usa a teletransportação para ir buscar seu filho e testemunhar pessoalmente os incríveis poderes alcançados pelo guerreiro híbrido.

Uma vez que todos estão no planeta de Bills, começa a demonstração de poder com uma luta de exibição entre Gohan vs. Goten e Trunks. É uma batalha muito tranquila na qual o filho mais velho de Goku sai vitorioso.

Gohan vs. Goku em Dragon Ball Super

No entanto, as coisas ficam muito mais sérias quando Goku pede a Gohan para se transformar no Modo Besta e lutar contra ele em Ultra Instinto.

Neste exato momento, Bills pergunta a Whis se essa é a transformação mais poderosa de Goku. O Anjo Guardião do Universo 7 responde que sim, dizendo a palavra "aparentemente", deixando a porta aberta para uma forma que ainda não conhecemos.

Essa forma vai chegar? Será a do Super Saiyajin 4? Não sabemos. Por enquanto, aguardamos novidades sobre o retorno do mangá, que foi confirmado que está de volta, mas ainda não se conhece uma data exata.