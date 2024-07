O ouro olímpico de Paris 2024 aparece em um par de tênis Air Jordan

As olimpíadas já chegaram com esta colaboração das Air Jordan 6 Pearl em comemoração a Paris 2024

Na sexta-feira, 26 de julho, os Jogos Olímpicos Paris 2024 começam oficialmente. Por isso, a maioria das marcas de artigos esportivos está focada em fabricar produtos relacionados com a principal competição esportiva mundial.

Uma das mais chamativas, que já tem data de lançamento e preço estimado de saída, são as Air Jordan 6 Pearl, que se destacam por trazer o ouro olímpico em parte de sua combinação de cores.

As Air Jordan 6 Pearl são brancas, uma das cores mais significativas para representar a paz e a união dos eventos esportivos, com detalhes dourados em linhas grossas, que representam o maior prêmio das disciplinas olímpicas.

Para não deixar de fora o resto das cores que representam os Jogos Olímpicos de Paris 2024, os Air Jordan Pearl vêm com as seguintes combinações, conforme descrito pela HypeBeast: “Pure Platinum/Metallic Gold/Coconut Milk/Glacier Blue”.

Os tênis têm o mesmo estilo dos Air Jordan lançados em 2000, quando ocorreram os Jogos Olímpicos de Sydney.

Air Jordan Pearl Tênis

"Depois de aparecer pela primeira vez na semana passada, agora temos um vislumbre das imagens dos varejistas do Air Jordan 6 'Paris Olympics'. Equipados com um topo de camurça branca e detalhes em 'ouro metálico', eles também apresentam notavelmente vários acessórios de cadarços inspirados em pérolas ao longo de seus cadarços", revisa o site mencionado anteriormente.

O lançamento do par de tênis está previsto para o 7 de agosto através da Nike SNKRS e varejistas selecionados a um preço estimado de US$ 200. Devemos ficar atentos, pois é possível que nos próximos dias as imagens das outras versões, com outras cores, sejam reveladas, já que, por enquanto, só temos as brancas.