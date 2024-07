A desconhecida crise interna que afeta Dragon Ball e que poderia afetar os planos da franquia

Dragon Ball é um pouco mais do que uma icônica franquia de anime e mangá, criada pelo já falecido Akira Toriyama. A marca continua sendo um fenômeno global imparável: Mais de 5 bilhões de dólares em receitas de jogos móveis e um filme recente que arrecadou 13 bilhões de ienes, são exemplos de que a popularidade de Dragon Ball não mostra sinais de desaceleração.

ANÚNCIO

No entanto, por trás do brilho e do glamour, a franquia enfrenta desafios internos que podem colocar em risco seu futuro, pois, como sempre, quando uma franquia está indo muito bem, todos querem uma fatia do bolo.

O apelo de Dragon Ball reside em sua simplicidade, de acordo com especialistas da indústria. "A ideia de 'lutar para ver quem é o mais forte' é fácil de entender e desfrutar, independentemente da idade ou origem", explica um insider da Bandai Namco. Essa simplicidade, combinada com a nostalgia dos fãs de longa data, impulsionou o sucesso global da franquia.

Qual é o problema de Dragon Ball?

Em maio de 2023, Akio Iyoku, ex-chefe da Dragon Ball Room da Shueisha, se separou junto com vários membros de sua equipe para formar a Capsule Corporation Tokyo. Essa decisão, tomada sem o consentimento da Shueisha, editora original do mangá, gerou confusão e tensão na gestão da franquia.

Iyoku, que se considerava o porta-voz de Toriyama, levou consigo um conhecimento inestimável sobre a franquia. No entanto, os direitos do mangá permanecem nas mãos da Shueisha, o que criou incerteza sobre quem tem a autoridade final sobre as decisões criativas e de negócios relacionadas ao Dragon Ball.

A morte de Toriyama só aprofundou ainda mais o problema

A repentina morte de Akira Toriyama em março de 2024 agravou a situação. Sem a orientação do criador original, as disputas entre Iyoku e Shueisha se intensificaram, sem uma resolução clara à vista. "As reuniões sobre Dragon Ball se tornaram caóticas, com múltiplas partes envolvidas e sem um líder claro", comenta um funcionário da Shueisha.

O futuro de Dragon Ball depende de como essas disputas internas forem resolvidas. Alguns executivos da indústria sugerem que a família de Toriyama poderia desempenhar um papel chave na busca por uma solução. No entanto, por enquanto, o caminho a seguir permanece incerto.

Em conclusão, enquanto Dragon Ball continua a ter sucesso no mercado global, a franquia enfrenta sérios desafios internos que ameaçam o seu futuro a longo prazo. A resolução dessas disputas e a busca por uma liderança clara são cruciais para garantir o legado de Dragon Ball e sua contínua prosperidade.