Qual foi a luta mais longa de Dragon Ball? Durou 19 episódios

A expectativa e o suspense são duas das características que mais amamos e, ao mesmo tempo, odiamos em Dragon Ball. Uma batalha de qualquer arco se estende por vários episódios, nos quais ocorrem uma enorme quantidade de reviravoltas inesperadas, que nos fazem sentir uma montanha-russa de emoções.

ANÚNCIO

Ele passou pela batalha contra Vegeta, Freezer, Cell e Majin Buu. No entanto, durante o arco de Namek, onde os Guerreiros Z enfrentam o Imperador do Universo e seu exército, é onde o final se tornou mais longo. E embora saibamos que houve muito preenchimento, a equipe da Toei Animation não permitiu que as emoções diminuíssem.

Mesmo que estivéssemos desesperados para saber como as coisas terminavam, sempre havia algo que nos prendia.

Dos 72 episódios do arco de Namek em Dragon Ball Z, 19 foram dedicados à luta entre Goku e Freeza, sem dúvida o combate mais longo de toda a série, que nos deixou momentos inesquecíveis como a primeira transformação em Super Saiyajin e a primeira vez que vimos a explosão de um planeta.

Goku e Freezer Toei Animation

Momentos mais impactantes de Goku vs Freeza em Dragon Ball Z

Embora a transformação em Super Saiyajin seja o mais relevante da batalha, não podemos esquecer que antes disso houve momentos realmente memoráveis que permanecerão para sempre na memória daqueles que acompanharam a saga em sua estreia, como, por exemplo, a morte de Vegeta.

O verdadeiro orgulho saiyajin

Goku estava se recuperando em uma nave do exército de Freezer, depois que seu corpo sofreu danos profundos quando o Capitão Ginyu assumiu seu corpo. Quando ele se recuperou dos ferimentos e foi ao campo de batalha para lutar contra o conquistador do mundo, Vegeta estava à beira da morte depois de receber ataques brutais do Imperador do Universo.

Isso nos deixa com um dos momentos mais impactantes de toda a Dragon Ball Z, que é Vegeta implorando a Goku para acabar com Freeza para vingar toda a sua raça. Foi uma das primeiras demonstrações do verdadeiro orgulho saiyajin.

ANÚNCIO

A transformação antes do Super Saiyajin

Antes da transformação em Super Saiyajin, Goku já havia deixado de ser um guerreiro comum. Ninguém percebeu porque não houve uma mudança em seu corpo como tal. No entanto, todos aqueles que testemunharam o início da luta entre Freeza e o saiyajin criado na Terra notaram que havia uma diferença notável em relação ao guerreiro que conhecíamos.

A morte que mudou tudo

Goku não precisou se transformar em um Super Saiyajin para vencer o Freeza. O que aconteceu foi que ele se descuidou e, depois de um ataque brutal, pensou que o havia derrotado, e todos relaxaram. Isso fez com que o Imperador do Universo voltasse sedento por vingança. Foi assim que ele matou o Kuririn e quase matou o Piccolo. Felizmente, isso fez com que Goku liberasse toda a sua fúria e se transformasse em Super Saiyajin.

Goku não é mau nem tem raiva descontrolada

A transformação do Super Saiyajin é caracterizada pelo fato de um guerreiro liberar toda a raiva que tem contida em seu interior. Qualquer pessoa com essa quantidade de sentimentos impulsivos poderia cometer atos violentos de forma desmedida.

Não é o caso de Goku, que depois de se sentir completamente vitorioso (porque Freezer havia se cortado ao meio sozinho), perdoa sua vida e até lhe dá um pouco de energia para que escape do planeta Namek, prestes a explodir.

Goku perdoa a vida do ser que destruiu seu planeta e acabou de matar seu melhor amigo. Todos teriam entendido se ele tivesse exterminado Freezer, ele merecia mais do que qualquer um. Mas o saiyajin criado na Terra, fiel às suas convicções, escolhe o caminho certo.