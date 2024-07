Dragon Ball: usuários curiosos da Internet encontram a Corporação Cápsula no Google Maps

Todos os fãs de Dragon Ball sabem que a Corporação Cápsula está localizada na Capital do Oeste. A primeira visita de Goku à grande cidade, onde o então pequeno guerreiro perguntava a todos como chegar à casa de Bulma, ficará gravada na memória de todos nós.

Foram algumas pequenas aventuras em que vimos Goku até mesmo se deparar com alguns bandidos. Ele sempre se manteve inocente de tudo o que acontece nas grandes metrópoles e essa foi uma das primeiras demonstrações, em que ele tentava chegar à mítica e imponente Corporação Cápsula de Dragon Ball.

Talvez não tinham o Google Maps, como esse grupo de usuários curiosos no México, que ao experimentar o aplicativo do gigante de Mountain View, encontraram a localização da casa de Bulma, Dr. Brief, sua esposa, Vegeta, Trunks e Bra.

Claramente pode ser um local com o nome de Corporação Cápsula, mas o curioso deste estabelecimento é que, ao olhar no Google Street View, encontraram a imagem de Goku e Vegeta na porta.

Corporação Cápsula Vegeta, é você?

A imagem curiosa pertence a um estabelecimento localizado no Boulevard Venustiano Carranza, em Saltillo, Coahuila.

A Corporação Cápsula

É conhecida (no mundo fictício de Dragon Ball) por ser a empresa onde são fabricadas as cápsulas Hoi Poi, pequenos recipientes nos quais é possível armazenar miniaturas de todo tipo de coisas: desde um dispositivo eletrônico até uma casa ou nave espacial.

Esta invenção claramente tornou Bulma e sua família milionárias. Atualmente, serve como laboratório onde a melhor amiga de Goku desenvolve experimentos que ajudam os Guerreiros Z a treinarem.