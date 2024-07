Dragon Ball: mãe do Freeza está chegando, como são as mulheres desta raça?

Se as filtragens da inteligência artificial do Google forem verdadeiras, veremos a mãe do Freeza em Dragon Ball Daima.

Antes de sabermos qualquer confirmação, vamos dar uma olhada nas mulheres que já saíram das mulheres da raça do Imperador do Universo, como parte das conceituações que surgiram através das Fan Arts, já que no cânone das histórias ainda não vimos nada.

Onde estão as mulheres desta raça? Não sabemos, mas um dos que já apresentou alguns dos conceitos é o gênio de Salvamakoto, que as imagina de diferentes formas, através de vários designs que tem mostrado em sua conta do Instagram.

A sua aparência, embora com certa beleza, se faz presente de uma maneira aterradora para aqueles que desejam enfrentá-la. Anteriormente, o ilustrador nos havia mostrado mulheres da raça de Freezer, com uma notável semelhança com a segunda transformação do Imperador do Universo, aquela que aparece com chifres perigosos, com os quais pode causar danos.

No entanto, a que estamos falando nesta resenha é diferente e se parece muito mais com a última forma que Freeza mostrou em Dragon Ball Z, antes de ser derrotado por Goku e Trunks.

O nome da raça de Freeza não foi oficialmente revelado pelo autor de Dragon Ball, Akira Toriyama. No entanto, no dublagem em inglês do jogo Dragon Ball Z: Budokai 2, Cell se refere à raça de Freeza como "Demônios do Gelo". Este nome é usado por alguns fãs da série, embora não seja oficial.

A mãe do Freezer chega?

A inteligência artificial do Google teria pregado uma peça em Dragon Ball Daima e revelou os nomes de todas as personagens femininas que aparecerão na série.

A conta de X @Soren_S0 publica uma captura de tela na qual o Search Labs da IA do Google lista cada uma das mulheres que estarão em Dragon Ball Daima. Elas são identificadas como personagens terciárias, secundárias e principais.

Entre os nomes em destaque estão a esposa do Androide Número 17, Arale e nada menos que a mãe de Freezer. Se essa filtragem for verdadeira, estaríamos diante de uma grande revelação para Dragon Ball, já que seria a primeira vez na história que aparece um personagem do sexo feminino da raça do Imperador do Universo.