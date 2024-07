Ative seus sentidos aracnídeos para Nike Dunk Low em homenagem ao Homem-Aranha Negro

A história da Nike e do Homem-Aranha atingiu o seu auge com a chegada de Miles Morales. O jovem herói de origem latina aventura-se no perigoso universo do Homem-Aranha com os primeiros Air-Jordan. Isso o torna o Homem-Aranha com mais estilo.

Prepare seus sentidos de aranha porque a relação entre a Nike e o Homem-Aranha adiciona um novo par de tênis, um incrível Nike Dunk Low com o tema do Homem-Aranha Negro que estreou nos anos 80.

O Homem-Aranha com um traje preto foi visto pela primeira vez nas histórias em quadrinhos. O Vol. 8 de Guerras Secretas, publicado em 1984, tem na capa o escalador de paredes vestindo pela primeira vez uma cor escura.

O motivo pelo qual o Homem-Aranha veste essa cor em seu traje é devido à presença de um dos simbiontes mais conhecidos, o Venom. No entanto, naquela primeira imagem, Peter Parker ainda não sabia o que estava acontecendo com sua roupa.

Nike Dunk Low Homem-Aranha

As Nike Dunk Low têm o seu estilo clássico, combinando tecido com couro e pintando-os com diferentes cores. O preto é a cor predominante, mas no tecido está a clássica teia de aranha do Homem-Aranha.

O mais louco do caso é que os tênis não são uma colaboração com o personagem da Marvel. Mas é impossível não relacionar esse design com tudo relacionado ao Homem-Aranha.

Uma parte superior e uma entressola de couro preto austero sugerem uma ligação com o Traje Negro, uma das renovações mais notáveis do guarda-roupa de Peter Parker na história. O cinza escuro aparece no logotipo Swoosh e na sola externa para completar o visual.

De acordo com uma resenha da Sneakers News, os Nike Dunk Low pretos com motivo do Homem-Aranha custam cerca de 90 dólares, um preço comum neste estilo de tênis.

Nike Dunk Low Spider-Man Tênis

Nike Dunk Low Spider-Man Miles Morales

Nike Dunk Low Spider-Man Aranha