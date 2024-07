UltraRange Neo VR3: conforto combinado com sustentabilidade nos seus pés

Ao pensar em tênis urbanos, a Vans é uma das primeiras marcas que nos vem à mente. Eles têm entregado modelos que se adequam a vários estilos e são compatíveis não apenas com esportes urbanos, mas também com o dia a dia. Revisamos o UltraRange Neo VR3 em um tom azul claro que puxa para o violeta e nós amamos: eles combinam com jeans, com o formal, com vestidos, com tudo.

ANÚNCIO

Além disso, esses tênis urbanos têm muito a dizer sobre economia circular: sua construção sustentável adiciona um selo verde que aqueles de nós que nos preocupamos com o meio ambiente agradecemos.

Vans - sneakers Tênis

O DNA do UltraRange Neo VR3

Vamos rever a composição deste lindo tênis. Ele é feito de couro e material têxtil PET 100% reciclado. A Vans apoia a fabricação responsável de produtos de couro através do Leather Working Group.

A nova entressola é fabricada com pelo menos 50% de espuma EVA de base biológica, parcialmente derivada de fontes de origem vegetal, de acordo com o padrão de teste ASTM D6866-16.

Vans - sneakers Tênis

Todo o látex utilizado para fabricar a sola VR3Waffle (60% do composto) é látex natural de cultivos regenerativos provenientes de fazendas que utilizam práticas agrícolas destinadas a promover a biodiversidade, melhorar os ciclos da água, melhorar a saúde do solo ou sequestrar carbono. Este composto de borracha natural foi concebido e projetado para manter a aderência e durabilidade que caracterizam a Vans desde 1966.

Vans - sneakers Tênis

Como isso impacta no uso?

A sola especial do UltraRange Neo VR3 faz com que caminhar seja leve. Sinceramente, você se sente como se estivesse andando em uma nuvem. Mesmo correndo, o impacto é leve, o que faz com que, após várias horas de uso, o cansaço seja menor do que com outros tênis: graças ao conforto.

Vans - sneakers Tênis

A durabilidade dos materiais é notável e é um tênis fácil de limpar. Em quais cores está disponível? Na página da Vans, encontramos neste tom, mas também em combinações com rosa, preto e azul-celeste. Lindas!