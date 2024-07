Deadpool e Wolverine na sua pulseira: Marvel se une a Pandora

As joias geek estão em alta e a Pandora, a icônica marca de joias, sabe disso muito bem: lançou dois novos berloques inspirados no universo cinematográfico da Marvel. A coleção Marvel X Pandora convida os fãs a mergulharem no mundo dos super-heróis com peças que capturam sua essência, destacando desta vez Deadpool e Wolverine. Prontos para ir ao cinema!

ANÚNCIO

O detalhe dessas belas peças

O Charme do Deadpool presta homenagem ao corajoso e excêntrico personagem. Fabricado em prata e adornado com esmalte de efeito metálico, o charm revela um intrincado padrão tecido sob o icônico traje vermelho e preto do Deadpool. Os detalhes meticulosos mostram o personagem em uma pose dinâmica, fazendo o sinal de paz com os dedos, uma celebração à sua personalidade irreverente e divertida.

Marvel Pandora

Por sua vez, o Charm Wolverine, também feito de prata, captura a ferocidade e a coragem do emblemático X-Men. Os detalhes em esmalte destacam seu traje clássico amarelo e azul, e as garras afiadas de adamantium são reproduzidas com uma precisão impressionante. Wolverine é apresentado em uma postura pronta para a batalha, mostrando sua natureza indomável e heroica.

Berloques Marvel x Pandora

O lançamento desta coleção chega em um momento oportuno com a estreia do novo filme da Marvel, no qual Deadpool e Wolverine dividem a tela, tornando esses charms um complemento perfeito para celebrar o retorno desses icônicos personagens ao cinema e sendo um item essencial para os fãs que não podem deixar de tê-los em sua coleção.