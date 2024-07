Crossover brutal entre Dragon Ball Z e Os Cavaleiros do Zodíaco

O multiverso de Fan Arts e sua vasta capacidade de imaginar crossovers brutais nos mostram esta impressionante união entre dois poderosos guerreiros de Os Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z.

O gênio de Salvamakoto, em sua extensa série de colocar Guerreiros Z como Santos de Bronze e Santos de Ouro, faz essa representação de Vegeta com a armadura de Ikki, Cavaleiro da constelação de Fênix.

Ikki e Vegeta têm muito mais em comum do que as pessoas pensam. Embora seja por motivos diferentes e passados completamente distantes, ambos aparecem como poderosos (praticamente invencíveis) antagonistas. E em ambos os casos acabam fazendo parte da equipe que luta pelo bem.

O fato de sempre terem a testa franzida, uma atitude de irritação e serem impiedosos durante uma batalha são características que os unem. É por isso que a armadura do Cavaleiro de Bronze da Fênix se encaixa perfeitamente no corpo do príncipe dos saiyajins, mesmo que ele não tenha um irmão mais novo para proteger (o que na verdade ele tem, mas não queremos nos aprofundar nisso).

Vamos aproveitar esta ilustração do designer chileno, que tem uma ampla galeria em sua conta do Instagram, de personagens de anime relacionados ao Dragon Ball.

Vegeta com a armadura do Ikki Crossover fenomenal

"Olá pessoal, fiz um desenho que funde os mundos de Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco, no qual Vegeta usa a armadura do Cavaleiro de Fênix. Na minha opinião, não há dois personagens mais adequados para esse crossover, já que ambos são conhecidos por serem orgulhosos, poderosos e pouco propensos a fazer amigos", explicou Salmakoto em sua publicação.

Na sua conta do Instagram, você pode encontrar outras fusões entre personagens de Dragon Ball como Gohan, Goku, Trunks do Futuro e até Piccolo, como Cavaleiros de Bronze e Cavaleiros de Ouro. Cada uma é mais brutal que a anterior.