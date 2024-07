Homenagem à ‘tragédia digital’: os Nike ‘Error 404′ feitos para enaltecer a falha do Windows

Nunca uma tragédia digital nos emocionou tanto. O lendário código de servidor não encontrado, Erro 404, serviu de referência para tênis Nike, que se tornaram uma das melhores de culto que já vimos.

ANÚNCIO

Os tênis Nike ‘Error 404′ existem e são incrivelmente bonitos para qualquer colecionador geek de calçado desportivo incomum. Seu design é tão simples quanto o problema de servidor ao qual fazem referência: são azuis, como a tela azul da morte (Blue Screen of Death) que aparecia no Windows 95 quando o sistema travava.

Na parte interna traseira do tênis, há a icônica mensagem ‘‘Erro 404. A parte superior solicitada não foi encontrada. Tente novamente’’. De acordo com uma resenha do Clipset, esses tênis são baseados em um modelo Nike Air Force One.

Nike Error 404 Nike

É difícil encontrá-los, mas não é impossível. Foram feitos para os funcionários do Swoosh, um departamento digital da Nike onde são feitos experimentos tecnológicos, mas podem ser comprados no eBay por um custo entre US$ 230 e US$ 300.

Todas as combinações consistem em uma paleta de cores onde o azul e o branco predominam em todo o calçado. Os tênis têm uma mensagem na língua explicando por que o logotipo da Nike não está tão presente no calçado. Eles justificam que todos os produtos da Swoosh são uma garantia de qualidade.

Nike Error 404 Nike

Houve um código exclusivo para os membros do Swoosh com o qual podiam comprá-los por US$ 150. Alguns usuários tiveram problemas para acessar a compra, mas houve outros, como o desta conta X, que exibiu seu par de tênis ‘Error 404′.