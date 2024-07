É possível ganhar dinheiro com tragédia? Trump prova que sim com seus ‘tênis de ataque’

Todos sabem que Donald Trump é um dos maiores defensores do capitalismo nos Estados Unidos e no mundo todo. O que não sabíamos era o quão extremista ou radical ele poderia ser. Mas ele nos mostra o nível ao qual é capaz de chegar, depois de ver que um de seus sites oficiais colocou à venda alguns tênis relacionados ao atentado do qual foi vítima, no sábado, 13 de julho de 2024.

Os tênis surgiram como uma venda rápida e limitada para que os compradores aproveitem o lançamento fugaz. Apenas serão lançados 500 exemplares, dos quais dez serão autografados pelo ex-presidente e atual candidato à presidência dos Estados Unidos. A assinatura será aleatória.

São chamadas de ‘Fight, Fight, Fight’, mas preferimos chamá-las de ‘Sapatilhas de Atentado’. Queríamos adicionar a palavra sangrento, mas achamos que duas frases eram suficientes.

As ‘Sapatilhas de Atentado’ de Donald Trump custam US$ 299 e se as comprar agora, você as receberá (apenas nos Estados Unidos) em outubro ou novembro. São do mesmo estilo de corte de bota alta que as ‘Never Surrender’, mas em vez de serem douradas, estas são brancas.

É a cor da paz, mas não é isso que transmite, pois traz a frase ‘Lute, lute, lute’ e uma imagem de Donald Trump levantando o punho direito, sinal de luta, logo após ser vítima de um atentado armado que esteve a poucos centímetros de tirar-lhe a vida.

Sabemos que parece uma piada. Juramos que não é. Se você está rindo, como quem está escrevendo esta nota neste momento, ou não consegue acreditar no quão incríveis são esses tênis tão inusitadamente incríveis, reserve um momento para entrar e verificar, neste link, que o produto é real.

Estes tênis estão passando pela mesma situação que os ‘Never Surrender’. Embora a comercialização e fabricação dos tênis não estejam relacionadas à campanha presidencial de Donald Trump do ponto de vista econômico, ou seja, ele não está arrecadando dinheiro para sua corrida à Casa Branca com isso, o ex-presidente e agora candidato disse em fevereiro que com esse lançamento queria atingir os jovens com um produto que os faça ver como será o país se ele ganhar as eleições de novembro deste ano.

No site de vendas há uma vasta linha de tênis, perfumes e até coolers com a imagem de Donald Trump.