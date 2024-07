Adaptação em live action de Dragon Ball Z encontra em Henry Cavill o Bardock perfeito

A adaptação em live action de Dragon Ball Z é algo que estamos ansiosos para ver há muitos anos. Dragon Ball Evolution nos causou muito dano e todos queremos uma produção que cure essa ferida, que com o passar dos anos se torna cada vez mais profunda.

A prova dessa afirmação é o que constantemente vemos nas redes sociais através dos Fan Arts. A grande maioria busca colocar os atores de Hollywood como personagens hipotéticos de Dragon Ball, como se estivessem tentando corrigir o dano causado pelo filme produzido pela 20th Century Fox.

Um desses Fan Arts aparece em diferentes plataformas da internet por se destacar por sua imensa imaginação. Um usuário teve a ideia de que Henry Cavill seria o ator perfeito para interpretar Bardock, pai de Goku. Ele fez a ilustração, com um pouco de ajuda de ferramentas digitais, e o resultado foi simplesmente maravilhoso.

O intérprete de Superman e ex-protagonista de ‘The Witcher’ seria a opção ideal para interpretar o lendário guerreiro saiyajin, conhecido por se rebelar contra o império hegemônico de Freezer, em Dragon Ball Z.

O designer g_renzoo, destacado em suas redes sociais por fazer essas interpretações brutais de atores e atrizes como personagens do mundo geek, vestiu Henry Cavill com sua armadura de saiyajin particular e o lenço vermelho que ele usava na cabeça.

Bardock em Dragon Ball

Da Bardock, só tínhamos as informações reveladas em seu próprio filme de Dragon Ball Z. Mas Dragon Ball Super lhe concede uma impressionante redenção em um dos arcos mais recentes do mangá.

As histórias o retratam como um guerreiro saiyajin que invadia planetas porque era uma ordem de Freeza, mas não por prazer. Sim, por ser um saiyajin, ele amava batalhas e combates, mas somente se um adversário o desafiasse, conforme escrito e retratado por Akira Toriyama no arco do Granola: o sobrevivente.