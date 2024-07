Estas são as cinco melhores lutas de Gohan na história de Dragon Ball: qual sua preferida?

Gohan é o guerreiro mais forte de Dragon Ball. É palavra do Akira Toriyama Sensei e não se pode contestar. No entanto, é verdade que o personagem não se esforça muito pelo título, o que faz com que muitos fãs coloquem outros lutadores acima dele.

O que não se pode negar é que quando Gohan fica com raiva e se preocupa em lutar a sério, não há ninguém que o iguale. Ele provou isso no arco de Cell, quando lutou contra Majin Buu e mais recentemente no filme (e arco de mangá) de Dragon Ball Super: Super Hero.

Na verdade, ele provou isso várias vezes quando era criança, deixando-se levar pela raiva e se tornando um guerreiro invencível por um curto período de tempo.

É por isso que hoje decidimos fazer uma lista com o que consideramos ser as cinco melhores lutas de Gohan na história de Dragon Ball. Discutimos isso na redação e tivemos algumas discordâncias, mas no final, este foi o top que conseguimos montar. Dessa forma, convidamos você a comentar se não concorda e nos dizer qual luta removeria da lista e qual adicionaria.

As cinco melhores lutas de Gohan

Gohan vs. Cell: Vamos acabar com isso agora mesmo e não vamos dar tantas voltas. A batalha contra Cell é a melhor de Gohan de longe. Ele se transformou em Super Saiyajin 2 e o nível que alcançou naquele momento o posicionava como o guerreiro mais forte de todo o Universo 7.

Gohan vs. Cell Max: Em segundo lugar, devemos mencionar a luta que ele recentemente teve contra Cell Max. Não tanto pelo oponente, mas sim pelo retorno do guerreiro saiyajin com uma nova transformação que ele chama de Modo Besta, que em poder se iguala ao Instinto Superior de Goku e ao Ultra Ego de Vegeta.

Majin Buu vs Gohan: Embora ele perca por descuido, Gohan domina Majin Buu em todos os aspectos depois que o Antigo Supremo Senhor Kaioh lhe tirou os poderes reprimidos que ele tinha dentro de si. Para se ter uma ideia do poder de Gohan, os únicos que conseguiram igualá-lo naquela época foram Goku e Vegeta fundidos em Vegetto.

Gohan vs Garlic Jr: Não há demonstração de resiliência mais impressionante do que a de Gohan na batalha contra Garlic Jr. Naquela época, ele era apenas uma criança e lutou praticamente sozinho contra os vilões, juntamente com Piccolo e Krillin, que, embora estivessem enganando Garlic Jr, o filho de Goku não sabia e mesmo assim resistiu o máximo que pôde.

Andróides Número 17 e Número 18 vs. Gohan: Outra derrota do filho de Goku, mas de forma épica. Sozinho, já que todos os Guerreiros Z estavam mortos, ele enfrentou os dois humanos cibernéticos criados pelo Dr. Maki, em um futuro apocalíptico. Apesar de ter caído, houve um momento em que ele até lutou com uma só mão.