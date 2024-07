Senhor Satã como Super Saiyajin? O personagem é oficial de Dragon Ball

Mr. Satán transformado em Super Saiyajin é tão real como qualquer outro personagem de Dragon Ball. Embora pareça impossível, é uma versão oficial da franquia que poucos viram chegando, mas que se divertem rindo em um dos jogos de vídeo mais populares da marca.

ANÚNCIO

Sabemos que o Mr. Satã não possui o gene saiyajin para se transformar neste lendário guerreiro. No entanto, um recente DLC de Dragon Ball Z Kakarot encontrou uma maneira de fazê-lo, e embora seja mais uma paródia do que qualquer outra coisa, ficamos com as imagens do lutador humano, que, com suas habilidades e treinamento, é mais poderoso do que qualquer um de nós.

De acordo com uma resenha da Vandal, Mr. Satã Super Saiyajin é uma missão secundária no jogo mencionado anteriormente. Na realidade, ele não se transforma no lendário guerreiro, mas sim pinta o cabelo de loiro para fazer sua filha, Videl, acreditar que alcançou um novo nível de força.

Mr Satán Super Saiyajin DBZ

Os jogadores têm que ajudar o Mr. Satã a dominar o ki para que ele possa voar e lançar bolas de energia, apesar de não querer alcançar esses objetivos através do treinamento.

O Sr. Satã acredita que Videl se afastou dele desde a chegada dos Guerreiros Z em sua vida. Então ele faz essa bobagem para tentar chamar sua atenção.

Existe a possibilidade de Mr. Satã se transformar em Super Saiyajin?

Mesmo que você não acredite, sim, existe. Pode ser feita através da fusão com Goku chamada Gotán. Embora essa união nunca tenha ocorrido, Kakaroto chegou a considerá-la como uma opção durante a luta contra Majin Buu. Ele imaginou como seria e foi mostrado durante o anime.

O guerreiro se chamaria Gotan. Ele veste as roupas de Goku, mas o rosto, incluindo cabelo e penteado, são os de Mestre Kame.