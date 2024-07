Rústicas, casuais e retrô: assim são os novos tênis da New Balance e Joe Freshgoods

New Balance está nos enviando uma mensagem que estamos entendendo: eles querem apostar na nostalgia com designs de tênis que levem nossa memória de volta a como era o mundo há 24 anos. A marca com sede em Boston, Massachusetts, está lançando uma colaboração com o Famoso designer de moda, Joe Robinson, da Joe Freshgoods.

ANÚNCIO

Os tênis são chamados Joe Freshgoods & New Balance 1000 e à primeira vista podemos notar claramente que são calçados de corrida e casuais do início do milênio, com designs cheios de detalhes e um toque minimalista urbano, que é muito característico de Joe Robinson.

A cor preta marca sua presença em alguns detalhes que têm um tom avermelhado ou bordô, que com a luz adequada dá uma espécie de aparência de cobre. Essa dança de cores se combina com o marrom claro ou cor de osso escuro da sola, que dá aquela sensação de conforto a cada passo.

Joe Freshgoods & New Balance 1000 Tênis

“Os tênis são um testemunho da criatividade e do espírito inovador do final dos anos 90, combinando desempenho com estilo urbano, que estava à frente de seu tempo. Os detalhes de design são cuidadosamente selecionados para evocar nostalgia enquanto abraçam o futuro, uma ponte entre os dois milênios”, disse Joe Robinson, fundador e diretor criativo da Joe Freshgoods, segundo a Elle.

Joe Freshgoods & New Balance 1000 Tênis

O custo dos tênis é de cerca de 190 dólares.

New Balance e o apelo ao retrô

Recentemente falamos sobre o lançamento do New Balance 1906a, outro calçado retrô dos anos 2000 da marca americana. O estilo minimalista é evidente desde a combinação de linhas de diferentes materiais até a mistura de cores, que para muitos pode ser um pouco avassaladora, já que é um tênis carregado de muitos designs que acontecem ao mesmo tempo.

Referem-se a algo que acontecia naquela época, muitas coisas num único instante, pois era o início das redes sociais combinadas com a popularização dos smartphones, que naquela época eram um produto inovador.