Esta bela modelo decide celebrar o retorno de Ranma 1/2 com este cosplay de Ranmachan

As aventuras de Ranma 1/2 estão de volta às telinhas do Japão. Em 17 de julho, estreia um novo anime, do qual se espera que adapte de forma fiel, estrita e respeitosa, o mangá de Rumiko Takahashi.

Esse retorno, que demorou cerca de 30 anos para acontecer, foi comemorado pela bela modelo mexicana Elia Fery, que em suas redes sociais postou um cosplay de Ranmachan mais sexy do que nunca.

A bela modelo e cantora veste as calças azuis do personagem e uma camiseta branca. Tudo isso é complementado com cabelos vermelhos, nos quais exibe o mesmo penteado que a waifu na qual se transforma Ranma Saotome quando é molhada com água fria.

Ranma 1/2

A história gira em torno de um jovem chamado Ranma Saotome, que sofre de uma estranha maldição.

A premissa principal é que Ranma, durante um treinamento de artes marciais na China, cai em fontes amaldiçoadas.

Cada fonte tem uma maldição particular e, ao caírem nelas, Ranma e outros personagens adquirem uma transformação física ao entrar em contato com água fria, e só voltam à sua forma original ao se molharem com água quente.

Ranma se transforma em uma garota ruiva quando é molhado com água fria, enquanto outros personagens também sofrem transformações. Por exemplo, o pai de Ranma se transforma em um panda gigante, e sua noiva Akane Tendo se transforma em um porco.

A publicação do teaser ou prévia nos faz pensar que o que veremos é uma adaptação fiel do mangá, já que o anime dos anos 90 nunca seguiu uma ordem e também não teve uma conclusão.