Dragon Ball Z: revelados os esboços originais da Andróide Número 18 feitos pelo Akira Toriyama

O quarto arco de Dragon Ball Z apresenta uma série de eventos que todos nós levamos um pouco de tempo para processar. No dia em que aparece Goku, depois de ninguém saber do seu paradeiro, também aparece um jovem viajante do tempo para alertar os Guerreiros Z sobre a chegada de um par de androides desenvolvidos pela extinta Patrulha Vermelha.

ANÚNCIO

Esse guerreiro chamado Trunks é filho de Vegeta e Bulma. Ele viaja para o passado com uma máquina desenvolvida por sua própria mãe, que é uma das poucas sobreviventes desse futuro apocalíptico onde não há nenhum guerreiro vivo.

Todos morreram pelas mãos deste par de androides, que mais tarde conhecemos por seus nomes: Número 17 e Número 18. O primeiro é um jovem de cabelos pretos e a segunda é uma atraente jovem loira. Ambos têm uma força descomunal, impossível de igualar por Trunks ou Gohan, que foram os últimos a restar naquele futuro apocalíptico.

Este par de personagens, criados pela mente mestra de Akira Toriyama, tiveram seus designs anteriores ao que vimos na saga de Cell e os Androides. Como é comum na introdução de cada personagem, o mangaka apresenta suas ideias e, junto com sua equipe de edição, faz as modificações necessárias para entregar o produto final.

Assim seria a androide Número 18

Graças aos esboços revelados pela revista Shueisha, onde são publicados os mangás originais de Dragon Ball, a ideia para a androide Número 18 sempre foi fazê-la como uma jovem loira. No entanto, o que mudaria seria a roupa.

Androide Número 18 Dragon Ball Z Esboços originais

A roupa que vemos nestes esboços originais aparece no anime e agora sabemos que é uma espécie de easter egg, já que a Número 18 veste esta mesma roupa nas mudanças de vestuário posteriores à primeira batalha com os Guerreiros Z, onde ela corta o braço de Vegeta.