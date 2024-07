Dragon Ball Z: esboços originais de Freeza revelam um vilão muito diferente

Dragon Ball teria sido completamente diferente se Akira Toriyama não tivesse tido qualquer tipo de ajuda ou supervisão na criação dos personagens. Os esboços originais feitos pelo mangaká japonês nos mostram as primeiras ideias que ele teve na criação dos protagonistas e o que ele pensou para Freezer está muito longe do que vimos no segundo arco de Dragon Ball Z.

O Freezer é sem dúvida o vilão mais poderoso que já vimos em Dragon Ball. Ele é o único que se dedicou a treinar e aos poucos foi alcançando um nível em que não só se supera, mas tranquilamente é mais forte que Goku e Vegeta.

A primeira forma como o vimos, aquela em que ele está em cima de uma navezinha em que só ele cabe, seria muito diferente. Os esboços publicados pela revista Shueisha mostram que, entre outras ideias, Freezer seria um monstro grande e gordo.

Freezer ou Dodoria?

O Imperador do Universo chega ao Dragon Ball no segundo arco de Z, que se passa quase inteiramente no planeta Namek. Se os saiyajins já eram assustadores, o que dizer sobre esse ser, que inspirava um nível de medo completamente diferente.

Até o Senhor Kaio ficava alarmado só de ouvir seu nome. No começo, nas primeiras batalhas, Freeza não parecia invencível, pois Piccolo conseguiu lutar contra ele quando se fundiu com Nail. Mas o vilão tinha várias transformações e a última (até então), que nunca tinha sido necessária, era a que causava verdadeiro medo.

Nenhuma dessas formas se compara com os Freezer's que aparecem nos primeiros esboços. Akira Toriyama apresentou um personagem que se parecia mais com Dodoria do que qualquer outra coisa.

Por que decidiram pelo que acabamos vendo? Provavelmente para justificar o meio de transporte com o qual ele estava levitando. Transportar o grandalhão que verão a seguir teria sido muito diferente.