Dragon Ball Daima apresentará 5 novos personagens na Comic Con de San Diego

Dragon Ball como franquia está focada em dois produtos principais: o jogo Dragon Ball Sparking! ZERO e o novo anime, Dragon Ball Daima.

ANÚNCIO

Nos últimos dois meses, eles divulgaram todas as informações possíveis sobre o jogo da Bandai Namco e Unreal Engine. Agora, só resta conhecer mais detalhes do novo anime, que teoricamente estreará no mesmo mês que Dragon Ball Sparking! ZERO, ou seja, em outubro de 2024.

A ideia é começar a revelar detalhes no final deste mês, na Comic Con de San Diego, onde além de anunciar que terão um painel, recentemente disseram que serão revelados os nomes e imagens de cinco novos personagens.

De acordo com o que o insider e especialista em informações de Dragon Ball, @SupaChronicles, os nomes e ilustrações desses novos personagens serão revelados.

Através de uma mensagem em sua conta do X, o especialista revela uma imagem na qual há cinco ingressos, cada um com uma cor específica (azul, verde, fúcsia, laranja e bordô), com o logotipo de Dragon Ball Daima e um ponto de interrogação.

O que todos estamos nos perguntando é: as revelações serão de personagens inéditos para a franquia? Ou eles vão nos mostrar ilustrações de personagens que já conhecemos no modo pequenos? Claramente esperamos que seja a primeira opção.

Dragon Ball na Comic Con de San Diego 2024

"Dragon Ball vai aparecer novamente na convenção de cultura pop deste ano, a Comic-Con International: San Diego!", foi o que informou o site oficial da franquia.

ANÚNCIO

"A SDCC 2024 será realizada no Centro de Convenções de San Diego, nos Estados Unidos, de quinta-feira, 25 de julho, a domingo, 28 de julho. Está programada uma noite especial de pré-visualização antes do evento, na quarta-feira, 24 de julho. Até haverá um estande especial de Dragon Ball no local!", acrescentaram em seu comunicado.

Que anúncios devemos esperar? O espectro atual de Dragon Ball é muito amplo. Há muita informação que ainda não foi oficializada e infelizmente os insiders mais reconhecidos da franquia estão em modo resguardo, após os problemas legais enfrentados pelo famoso representante de DBS Hype.