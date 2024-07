A inteligência artificial recria a Androide 21 Majin para uma adaptação em live action de Dragon Ball

O extenso universo de personagens de Dragon Ball, no mundo dos videogames, nos apresenta duas versões da Androide 21. Em ambos os casos, trata-se de uma vilã, pois é a recriação humanoide de Vomi, que em vida era a esposa do Dr. Gero.

ANÚNCIO

A versão mais conhecida é a da bela mulher de óculos científicos, que vimos estrear em Dragon Ball Super: Super Hero. A segunda é uma versão que, por enquanto, só está nos videogames, que conhecemos como Majin.

É precisamente essa versão que aparece em modo hiper-realista, em uma fan art feita pela inteligência artificial. Os rapazes do My Smart Arts recriam essa guerreira que é linda, maligna, poderosa e muito perigosa.

Esta característica de Majin, concedida ao personagem em Dragon Ball Z Fighter, lhe conferiu muito poder e uma aparência diferente, com destaque para seu cabelo branco que pode se tornar rosa, e uma cauda com a qual ele é capaz de causar muito dano.

Com a sua pele acontece algo semelhante. A personagem fica cor-de-rosa, o que a faz parecer uma Majin, ou seja, os seres criados pelo mesmo feiticeiro que criou Majin Buu, Babidi.

Todas essas características foram usadas por esses rapazes que utilizam inteligência artificial para criar designs de personagens de todos os animes e fazer versões live action (ação real).

Assim é como a Androide 21 hiper-realista se parece, de acordo com a inteligência artificial

O resultado é maravilhoso, pois temos uma ideia de como a Androide 21 malvada ficaria em uma adaptação live action de Dragon Ball.

Vomi, além de ser a esposa do Dr. Gero, é a mãe de Gevo, a imagem usada para criar o Androide Número 16. A breve aparição do personagem que tivemos em Dragon Ball Super: Super Hero sugere que ele pode aparecer no futuro da série, mas ainda não sabemos de que forma: se será uma ameaça, como vilã, ou se se unirá aos Guerreiros Z em uma batalha.

Androide 21 My Smart Arts Dragon Ball Live Action

Androide 21 My Smart Arts Dragon Ball Live Action