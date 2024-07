Inteligência artificial cria versão realista de Tsunade que deixa Naruto e Dan Kato sem palavras

Tsunade Senju é uma das waifus mais bonitas de todo o anime. Devido aos seus grandes atributos, os Fan Arts e algumas cosplayers costumam representá-la exibindo-se com um pouco de exagero. No entanto, a inteligência artificial encontrou a representação perfeita do personagem de Naruto, graças a esta ilustração hiper-realista que poderia ser considerada para uma adaptação em live action.

ANÚNCIO

Os autores das imagens que vos vamos a apresentar são os gênios da My Smart Arts. Um olhar rápido em seu feed é o suficiente para perceber que a recriação de personagens de anime com inteligência artificial é o que eles fazem de melhor, em uma conta do Instagram que já possui 256 mil seguidores.

Para esta versão de Tsunade não exageram nos atributos do personagem. Escolheram uma loira, com uma figura semelhante à que a waifu tem nas histórias de Naruto e na descrição exata de como a namorada de Dan Kato se veste.

Tsunade My Smart Arts

Tsunade My Smart Arts

Se a comunidade de fãs de Naruto se concentrasse para escolher a waifu favorita dos seguidores deste mangá-anime, é provável que a maioria escolhesse Tsunade Senju, a mentora de Shizune, Sakura Haruno e Ino Yamanaka.

O programa baseado no mangá escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto, produzido pela Pierrot, distribuído pela Aniplex e inicialmente transmitido pela TV Tokyo, apresentou em grande parte dos seus 220 episódios a Tsunade, uma parte do sucesso de Naruto no mundo do anime.

Membro dos lendários Sannin junto com Orochimaru e Jiraiya, Tsunade também é conhecida por ser uma das kunoichis mais fortes e a melhor ninja médica do mundo, tornando-se a Quinta Hokage após a morte de Hiruzen Sarutobi nas mãos de Orochimaru.

A fama de Tsunade inspirou muitos fãs e cosplayers a se vestirem como ela e fazerem cosplays em eventos, festas e mais, assim como essas representações que a IA imagina.