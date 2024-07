Dragon Ball Sparking! ZERO: opções de personalização são incríveis

Dragon Ball Sparking! ZERO é um dos grandes lançamentos no 40º aniversário da franquia. A menos que haja uma surpresa maior (claramente esperamos que sim), a continuação da saga Budokai Tenkaichi é uma das grandes apostas da Bandai Namco para prestar homenagem à obra de Akira Toriyama.

A corporação Dragon Ball está concentrando grande parte de seus esforços neste videogame, que se destaca como o maior dos últimos anos. E não só por ser o retorno de Budokai Tenkaichi, mas também por todos os elementos do anime presentes no jogo e pelos easter eggs que certamente encontraremos no desenvolvimento do Unreal Engine.

A Bandai Namco teve a gentileza de publicar um guia para iniciantes, no qual revelou informações de grande valor, tanto para os especialistas na saga, como para aqueles que jogarão pela primeira vez um Budokai Tenkaichi.

Na nossa imagem de capa, mostramos que mantêm a essência do HUD das sagas anteriores. Por HUD, entendemos a comunicação do seu personagem em relação à sua resistência, poder e níveis que vão sendo consumidos durante uma batalha. Estamos compartilhando novamente abaixo.

Dragon Ball Sparking! ZERO Jogo fantástico

Você poderá ver o indicador de Ki, o PS disponível e as habilidades acumuladas que você for adquirindo à medida que a batalha avança.

“Depois de preencher o indicador de Ki, você pode começar a preencher o indicador de Sparking! para ativar um estado especial: o 'modo Sparking!'. Por outro lado, ele diminuirá quando você correr ou usar Rajadas de Ki ou ataques de rajada (Ataques Especiais no jogo). Quando a barra de Ki ficar vermelha, você não poderá se mover até que retorne ao seu estado normal”, adianta a Bandai em seu guia.

Controles em Dragon Ball Sparking! ZERO

O Budokai Tenkaichi 4 oferece dois tipos de controles diferentes:

Padrão: o controle recomendado para o jogo.

o controle recomendado para o jogo. Clássico: permite que você use controles semelhantes aos dos jogos anteriores de Budokai Tenkaichi.

Dragon Ball Sparking! ZERO controles Como jogar

O nível de personalização: uma verdadeira loucura

Já sabíamos por avanços anteriores que no Dragon Ball Sparking! ZERO, o personagem que você escolher para lutar terá influência. Por exemplo: se você escolher o Sr. Satan, mesmo que lute de forma incrível, não espere vencer facilmente Vegeta, mesmo que seja mais habilidoso no controle do que seu oponente.

Bem, o que nos mostra no guia, a personalização do Dragon Ball Sparking! ZERO vai muito além. O poder do seu personagem poderá aumentar ou diminuir, dependendo da roupa que escolher para lutar.

Exemplo: se selecionar o Goku e colocar a camiseta azul pesada nele, o guerreiro ficará mais lento. Poderá melhorar sua habilidade se a tirar e colocar apenas a parte de cima do kimono laranja. Uns gênios.

Confira o guia aqui.

Dragon Ball Sparking! ZERO Personalização do personagem

O videogame será lançado em 11 de outubro deste ano (uma sexta-feira) e provavelmente coincidirá com o início das comemorações dos 40 anos de Dragon Ball e a estreia de Dragon Ball Daima, entre outras coisas que a franquia tenha preparado.

As diferentes versões já estão em pré-venda nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Steam. Os preços das versões básicas são os esperados: cerca de 69 dólares e mais de 100 para a Ultimate Edition.