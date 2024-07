Dragon Ball Z tem um crossover inédito com Johnny Bravo durante a batalha de Goku vs Freeza

A era de ouro da Cartoon Network não pode ser contada sem mencionar um de seus personagens mais populares: Johnny Bravo. Este loiro musculoso e fanfarrão marcou uma era nas histórias animadas do final dos anos 90. Ao lado do Laboratório de Dexter e As Meninas Superpoderosas, este personagem está no Olimpo dos programas da Hanna-Barbera e da Warner Bros Television.

Poucos sabem, mas Jonny Bravo é tão épico que tem um crossover com Dragon Ball Z, que é completamente oficial. O personagem de Hanna-Barbera colaborou com o anime da Toei Animation em um programa de entrevistas que o Cartoon Network tentou em 2000.

O formato era uma espécie de talk show no qual Johnny, interpretado por Jeff Bennett, atendia chamadas telefônicas de fãs que pediam para ele transmitir episódios de suas séries favoritas.

Era normal que muitos pedissem episódios de As Meninas Superpoderosas, Scooby Doo, O Laboratório de Dexter e outros personagens de séries que eram transmitidas naquela época no Cartoon Network.

A dinâmica do show era que os fãs enviavam cartas e a produção selecionava as melhores, e Johnny Bravo as ligava para atender aos seus pedidos.

O crossover de Johnny Bravo com Dragon Ball Z

Em um dos episódios, uma jovem chamada Jennifer, que ligou de uma cidade do Colorado, deixou Johnny Bravo em apuros. A garota enviou uma carta contando que é fã de Dragon Ball Z e queria que lhe transmitissem seu episódio favorito, o da batalha entre Goku e Freeza no planeta Namek.

Johnny explicou a ela que não poderia colocar um episódio completo de Dragon Ball Z, pois duram meia hora e isso ocuparia todo o show. No entanto, ele cumpriu com seu pedido fazendo um resumo do final da luta entre Goku e Freezer, com imagens em modo acelerado e com sua icônica voz ao fundo.

Não poderia ter ficado melhor, já que Johnny Bravo é loiro, musculoso e fanfarrão, descrição que facilmente se encaixa em qualquer Super Saiyajin, como Vegeta, por exemplo.

É, sem dúvida, um dos muitos crossovers oficiais que Johnny Bravo fez em sua história. Por muito tempo pensou-se que estava perdido, mas em meados de 2023 um usuário das redes sociais o encontrou e postou em sua conta do X, gerando uma verdadeira loucura entre os fãs de Dragon Ball Z e das séries da Cartoon Network.