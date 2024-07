A corrida retrógrada está na moda com os novos New Balance 1906A

Se você cresceu nos anos 2000 ou é uma época que você lembra com carinho, provavelmente esses tênis New Balance vão chamar sua atenção.

ANÚNCIO

Eu sei que alguns se alarmam quando chamamos de retro algo que aconteceu no início dos anos 2000, mas devemos aceitar que algo que aconteceu há 24 anos certamente faz parte de um passado distante. Estes tênis New Balance 1906 provam isso com seu estilo de corrida da época, que era realmente épico.

O estilo minimalista é evidente desde o traçado de linhas de diferentes materiais até a combinação de cores, o que para muitos pode ser um pouco avassalador, já que é um tênis carregado de muitos designs que ocorrem ao mesmo tempo.

Referem-se a algo que acontecia naquela época, muitas coisas num único momento, pois era o início das redes sociais combinadas com a popularização dos smartphones, que naquela época eram um produto inovador.

Os New Balance 1906A fazem parte da lendária série de tênis 1906, que faziam parte da seção de corrida da marca. A imagem que a revista GQ nos fornece mostra que a paleta de cores é uma abundância de cinzas (eles chamam de prateados) e brancos, incluindo os cadarços e uma malha interna que proporciona uma sensação maravilhosa de conforto a cada passo.

New Balance 1906A Tênis

Não é a primeira vez que a New Balance tenta com esta série de tênis de corrida de estilo retrô dos anos 2000. "A série New Balance 2002R 'Protection Pack', também conhecida como 'Refined Future', marcou um momento importante na ascensão da New Balance na década de 2020. Imediatamente chamou a atenção dos entusiastas do retro-running devido a uma estética que só pode ser descrita como 'inacabada'", relatou a mídia citada anteriormente.

Estes tênis te transportam para a época em que Britney Spears e Justin Timberlake eram um casal e jogavam partidas de exibição nas quadras da NBA. Muitas vezes eles foram vistos usando um par de tênis deste estilo.

A revista GQ informa que estes tênis serão lançados nas próximas semanas e custarão aproximadamente 180 dólares.