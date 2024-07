Os humanos podem alcançar o poder de um saiyajin? Sim, Dragon Ball afirma isso em dois arcos

Sempre falamos sobre como os humanos partem em desvantagem em relação aos níveis de poder de um Saiyajin em Dragon Ball. E certamente guerreiros como Goku, Vegeta e Gohan atingem um pico de força muito mais rápido do que lutadores como Krilin, Yamcha ou Ten Shin Han.

Muitos de nós já nos perguntamos se existe uma maneira de um humano alcançar a força de um Super Saiyajin, por exemplo. Desde que vimos a primeira transformação de Goku, no arco do Freezer, esse nível de poder parecia inatingível. No entanto, a série nos mostrou que na verdade é possível por meio de dois métodos diferentes apresentados em arcos distintos.

É possível um humano alcançar o Super Saiyajin? À primeira vista, nem todos podem fazê-lo. Isso é apenas um benefício para os escolhidos nas histórias de Dragon Ball.

Humanos igualando a um Super Saiyajin em Dragon Ball

O primeiro que vamos mencionar, não de forma cronológica, é Uub. Apesar de ser a reencarnação de Majin Buu, este ser é apenas um humano, nascido na Terra e com genes terrestres como qualquer outro personagem dos arcos de Dragon Ball.

Tem a particularidade de ter sido tocado pelos Deuses Celestiais, o que lhe confere um poder extraordinário, que supera até mesmo o de um Super Saiyajin 2 ou até um Super Saiyajin 3.

Majin Buu Uub Dragon Ball Z

O outro caso em que um humano pode superar um Super Saiyajin é o dos androides. Tanto o Número 17 quanto o Número 18 superam o Super Saiyajin convencional. Alguns podem argumentar que são seres modificados, e estão certos.

Imagen: Toei | Androide Número 17 e Androide Número 18

Mas se formos às bases, eles continuam sendo humanos, humanoides se preferir, que têm as mesmas funções (inclusive as reprodutivas) que as pessoas normais. Na verdade, Bulma aprendeu com Número 16 e o Chip que tinham Número 17 e Número 18 a fabricar um, então a cientista poderia conceder esse poder a Krilin ou Yamcha se assim desejasse.