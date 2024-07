Fan Art de Dragon Ball Z mostra os três saiyajins mais poderosos de todos os tempos

Qual é o saiyajin mais poderoso de Dragon Ball? Este costuma ser um dos temas mais debatidos em toda a franquia de Akira Toriyama. O próprio criador da série afirmou em várias ocasiões que o mais forte é Gohan, mas os fãs não hesitaram em discordar.

É por isso que nesta resenha não vamos escolher apenas um para não causar polêmicas. Vamos nos basear neste Fan Art que reúne aqueles que facilmente poderiam ser os três mais poderosos, incluindo uma das fusões mais brutais de todo o Dragon Ball.

O famoso ilustrador @DBSKAKERU1, um dos mais populares no X com mais de 120 mil seguidores, retrata em uma única imagem o Broly em Super Saiyajin Lendário (aquele que perde completamente o controle), Gohan Beast e Gogeta, a fusão entre Goku e Vegeta pela técnica da dança.

@DBSKAKERU1 DBZ

São os três saiyajins mais poderosos?

Dificilmente podemos encontrar um ser mais poderoso do que esses três guerreiros, pelo menos no Universo 7 de Dragon Ball.

Broly, que fez sua estreia recentemente no cânone, mas com um passado em filmes de Dragon Ball Z, possui uma capacidade impressionante, que só foi capaz de ser contida pela fusão entre Goku e Vegeta. Nenhum dos dois saiyajins puros foi capaz de lidar com este terceiro guerreiro desta raça, individualmente.

Isso coloca o Gogeta na consideração do saiyajin mais forte que já vimos, apesar de ser uma fusão que só podemos desfrutar por um curto período de tempo.

Em Dragon Ball Super, vimos como a fusão entre Goku e Vegeta atingiu o Super Saiyajin Blue. Agora, imaginem quando Gogeta combinar o Ultra Instinto com o Ultra Ego.

Por último, mas não menos importante, temos Gohan. No arco mais recente, o jovem saiyajin conseguiu a transformação Modo Besta, com a qual alcança o poder de seu pai em Ultra Instinto e o de Vegeta em Ultra Ego.