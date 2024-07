Dragon Ball Z: a história de como uma versão da Número 18 entrou na DC Comics

“Minhas Aventuras com Superman” surpreendeu os fãs de toda a cultura geek com um crossover inesperado entre a DC Comics e Dragon Ball Z.

A série introduziu sua própria versão da Número 18, através de um personagem que não é a androide da Patrulha Vermelha como tal, mas é loira e veste a mesma roupa que a esposa de Krilin, após sua primeira aparição no arco de Cell.

Para aqueles que não estão acompanhando a série "Minhas Aventuras com o Superman", esta é uma produção animada que estreou no ano passado e tem sido muito bem recebida pelos fãs da DC.

O argumento desta série aborda a juventude de Clark Kent em Metrópolis, e seus primeiros anos como jornalista do Daily Planet. Lá, ele compartilha a redação com Lois Lane e seu melhor amigo e colega de trabalho, Jimmy Olsen.

Há duas temporadas de "Minhas Aventuras com o Superman" e em junho deste ano foi renovada para uma terceira, demonstrando que o mundo animado pertence à DC, quando falamos de séries do ocidente.

Número 18 de Dragon Ball Z na DC Comics

De acordo com uma análise da Alfa Beta Juega, a aparição de uma versão de Número 18 ocorre no quinto episódio da segunda temporada de "Minhas Aventuras com Superman".

Aventuras com Superman Número 18 Dragon Ball Kara Zor-El

Na verdade, não é a androide da Patrulha Vermelha em si, mas sim uma mulher loira que se identifica como Kara (Zor-El), que é a prima kryptoniana de Clark Kent que aparece na Terra.

Androide 18 Toei Animation

Os ilustradores da série aproveitaram o fato de Kara ser loira e, em sua primeira aparição, a vestiram com a mesma roupa que a androide Número 18 usa quando é absorvida por Cell. Trata-se de uma homenagem ao estilo 'easter egg' da DC Comics para Akira Toriyama e sua obra-prima, Dragon Ball.