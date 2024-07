Assim era o design original de Majin Buu que Toriyama acabou modificando profundamente

Majin Buu foi o último grande vilão de Dragon Ball Z. Assim como aconteceu com Cell, ele foi um personagem que passou por muitas transformações que o redesenharam de maior ou menor forma. No entanto, ele teve uma camada de personalidade muito mais complexa do que o bio-androide -Nunca mais que Freezer, em todo caso- que evolui ao longo da série.

Inicialmente, é um ser malvado e destrutivo que só busca satisfazer seus próprios desejos. No entanto, com o tempo, Buu começa a desenvolver um lado mais bom, especialmente depois de conhecer Mr. Satan e Goten e Trunks. A versão final foi a de um personagem infantil e brincalhão que desfruta das coisas simples como comida e doces. Também é capaz de sentir emoções como raiva, tristeza e alegria.

Agora, o design visto na série não foi o que Toriyama pensou inicialmente. Na verdade, vários esboços anteriores fazem parte do livro "30th Anniversary of Dragon Ball: Super History Book" e oferecem um olhar fascinante sobre o processo criativo do icônico autor de Dragon Ball Z, revelando as ideias que não chegaram à versão final do mangá.

Um vislumbre da mente de um mestre

Os esboços de Majin Buu mostram-nos diferentes variações do design do personagem, explorando diferentes possibilidades para a sua aparência física e vestuário. Em alguns desenhos, podemos ver Buu sem roupa, revelando uma anatomia muscular mais definida do que a que é vista na obra final.

DBZ Majin Buu

Apesar das variações em seu corpo e vestimenta, o rosto de Buu parece ter sido uma ideia bastante clara para Toriyama desde o início. Os esboços mostram diferentes expressões e ângulos, mas sempre mantendo a essência do personagem que conhecemos e amamos.

Ao contrário das diferentes versões de Buu adulto, os designs de Super Buu e Kid Buu parecem ter sido mais concretos desde o início. Os esboços desses personagens apresentam poucas variações e são muito próximos de sua aparência final no mangá.

Um presente para os fãs

A publicação desses esboços originais de Majin Buu é um presente inestimável para os fãs de “Dragon Ball”. É uma oportunidade única para entrar na mente de Akira Toriyama e entender melhor seu processo criativo. O estilo de Akira Toriyama é inconfundível e deixou uma marca indelével no mundo do mangá e do anime. Sua criatividade e talento o tornaram um dos artistas mais reconhecidos do gênero, e suas obras continuam cativando gerações de leitores e espectadores ao redor do mundo.