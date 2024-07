A Bandai Namco e a Nike se uniram para lançar estes brutais tênis inspirados em Tekken 8

Todos aqueles que já foram às antigas salas de fliperama dos anos noventa sabem que Tekken é um clássico dos clássicos. O antigo jogo de luta, adaptado anos depois para os primeiros consoles da Sony PlayStation marcaram uma era na indústria. Tanto que a Nike presta homenagem com um par de tênis inspirados no lançamento mais recente da franquia, que saiu em janeiro deste 2024.

Bandai Namco arrasou no início deste ano com o lançamento do Tekken 8, um videogame que foi lançado para os consoles PS5, Xbox Series X|S e PC.

O lançamento inspirou a Nike a lançar um par de tênis da linha Nike Air Foamposite One. A ideia central do calçado, que presta homenagem ao videogame, é focar em dois dos personagens mais importantes: Kazuya Mishima e Jin Kazama.

Tekken 8 Nike

Tekken 8 Nike

De acordo com o que informa La Cuarta, os tênis serão lançados em setembro deste ano. Até onde se sabe, eles só estarão disponíveis no Japão e nos Estados Unidos. O lançamento é para celebrar os 40 anos de Tekken, que foi lançado pela primeira vez em dezembro de 1994.

O único design que foi mostrado até agora é o de Kazuya, que é o mesmo que mostramos nas imagens.

Tekken 8 Nike

Tekken 8 Nike

Tekken 8 está arrasando nos consoles

Os comentários que surgiram nas redes sociais e plataformas da Internet são de que o Tekken 8 era tudo o que os fãs mais fervorosos da franquia esperavam.

"É um jogo lindo, não há palavras para descrever, simplesmente é PERFEITO. Estou ansioso pelo 9, com certeza tem que ser o jogo do ano na categoria de lutas."

"O modo história é muito bom em termos de gráficos incríveis e a IA de dificuldade está muito bem para mim, é um dos melhores dos últimos anos."

Essa é a opinião de alguns usuários que deixaram suas avaliações nas classificações do Google.