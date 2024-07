Nike se despede dos tênis que eram amarrados através de um aplicativo

Durante o ano de 2019, a Nike uniu o mercado digital e o esporte. Lançou os que na época foram os primeiros tênis que se amarravam sozinhos através da manipulação de um aplicativo. Cinco anos depois, a empresa começa a se despedir de suas melhores funcionalidades, pois vai retirar o aplicativo de todas as lojas virtuais.

ANÚNCIO

As Las Nike Adapt BB, vão continuar a funcionar como ténis, mas já não poderá atá-las com a aplicação, nem aceder às múltiplas funções que podia executar através da aplicação, pressionando um simples botão.

O ajuste do atado era incrível nos Nike Adapt BB, já que podia pedir a intensidade necessária para a atividade que fosse realizar: correr, caminhar, se exercitar, etc.

"Depois de cinco anos, iremos retirar o aplicativo Adapt e removê-lo das lojas de aplicativos da Apple e Android em todo o mundo em 6 de agosto de 2024. Não se preocupe, seus tênis Adapt continuarão funcionando sem o aplicativo. Consulte abaixo para obter mais informações sobre a retirada do aplicativo Adapt", disse a Nike em comunicado, de acordo com a Surge Radio.

nike bb adapt Tenis

O que acontece se já tiver a aplicação instalada?

A Nike diz que se você já tiver o aplicativo instalado, mesmo que ele seja removido do mercado, você poderá continuar usando-o com as configurações que já havia definido para os ajustes dos seus cadarços. No entanto, se você trocar de celular, não poderá mais baixá-lo em seu novo dispositivo.