Modelo mexicana se inspirou em Tsunade de Naruto e se tornou viral na Internet

Uma linda modelo mexicana, que reside em Madrid, Espanha, está fazendo sucesso nas redes sociais com seu cosplay de Tsunade de Naruto. Para sua interpretação, ela não usa o traje tradicional da série, mas aparece com um vestido de coquetel sensual inspirado nos trajes usados pela quinta Hokage.

Este conjunto destaca ainda mais os atributos do personagem e da modelo mexicana, que se identifica nas redes sociais como Susy (@Zazu.py). Graças a esse tipo de interpretações, a modelo ultrapassa os 18 mil seguidores em sua conta do Instagram.

Nas imagens deste cosplay, que ocupa várias postagens da modelo, pode-se ver o tradicional tom verde do vestido. Ela usa sua proteção na testa no pescoço, como um tipo de colar, pois na parte superior do rosto ela carrega o selo Yin característico.

Falar sobre Tsunade é falar de um dos personagens mais icônicos e poderosos da série.

Ela pertence ao Clã Senju, uma família de grande prestígio no mundo de Naruto devido ao seu linhagem e habilidades excepcionais. Ela é neta do Primeiro Hokage, Hashirama Senju, e, portanto, é a única viva em seu tempo que descende diretamente de sua linhagem.

Tsunade é conhecida por sua grande beleza e habilidades de luta, o que lhe rendeu o apelido de Tsunade a Princesa Slug (Katsuyu no Hime). Além de sua impressionante aparência, Tsunade é uma kunoichi (mulher ninja) incrivelmente forte e habilidosa, e possui uma grande variedade de habilidades especiais.

Membro dos lendários Sannin junto com Orochimaru e Jiraiya, Tsunade também é conhecida por ser uma das kunoichis mais fortes e a melhor ninja médica do mundo, tornando-se a Quinta Hokage depois que Hiruzen Sarutobi morreu nas mãos de Orochimaru.

A fama de Tsunade inspirou muitos fãs e cosplayers a se vestirem como ela e fazerem cosplays em eventos, festas e mais, assim como uma influenciadora brasileira que se tornou viral na internet.