Dragon Ball Super: Toyotaro revela segredos de Akira Toriyama e o último arco do mangá

Todos queremos saber o que vai acontecer com o Dragon Ball Super. O mangá emitiu seu último episódio para fechar o arco, 20 dias após a morte de Akira Toriyama.

No início, foi anunciada uma pausa de um mês (abril) para depois retornar (maio). Nada disso aconteceu. No meio da agitação pela partida física de Akira Toriyama, a informação foi alterada no Manga Plus (site oficial da Shueisha onde os mangás são publicados em espanhol) e disseram que as coisas estavam em pausa até novo aviso.

No entanto, nunca duvidaram que não haveria continuidade. Então, imaginamos que eles querem preservar o pouco que resta de Akira Toriyama para tirar o máximo proveito possível.

No meio de toda essa situação, estamos tendo lampejos de informação. Um dos poucos surgiu em uma entrevista que Toyotaro deu à revista V-Jump, que foi ecoada pela Hobby Consolas.

Na palestra, Toyotaro revelou alguns segredos sobre a influência e o trabalho de Akira Toriyama no arco de Super Hero.

Imagen: Jump | Dragon Ball Super arranca su nuevo arco Super Hero y el artista central de esta era, Toyotaro, nos muestra cómo dibuja a Trunks y Goten para el manga.

O que Toyotaro disse sobre Akira Toriyama?

Um dos segredos que Toyotaro revelou é que sempre quis desenhar Goten e Trunks como estudantes do ensino médio. Então, ele propôs isso a Toriyama há muito tempo e, quando chegou o momento dos jovens saiyajins crescerem, ele deu permissão.

Ele disse que ele foi o criador dos saiyajins dos meninos. Mas o Sensei Toriyama pegou seus desenhos e fez algumas correções.

Toyotaro explica que se baseou na ideia original de Toriyama ao ilustrar o Grande Saiyaman de Gohan para criar sua própria versão com os jovens saiyajins e dar-lhes um pouco de destaque, devido ao poder que ambos possuem.