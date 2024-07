Naruto: mulher russa surpreende com um sensual cosplay de Temari com traje estilo Akatsuki

Temari é uma das waifus mais destacadas de Naruto. O fandom do mangá e anime costuma prestar homenagens a ela através de cosplays ou ilustrações Fan Arts para destacar sua participação na série.

Uma das particularidades do fandom de qualquer anime é que permite liberdades em relação ao cânon do personagem que estão ilustrando ou interpretando. Nem sempre precisa ser fiel ao que foi visto em um mangá ou anime.

Foi assim que nasceu esta versão de Temari de Naruto, que, no caso do cosplay feito pela modelo russa Natalie, conhecida nas redes sociais como @Narga_lifestream, vem com um traje de estilo Akatsuki com certas modificações.

As modificações em si são que respeitam as nuvens (símbolo característico de Naruto), mas o traje são umas meias, com uma espécie de lingerie ou roupa de banho (como queiram ver).

@Nrga_lifestream tem pelo menos 187 mil seguidores, se considerarmos apenas a sua conta do Instagram. Esta interpretação de Temari é uma das que ele vem fazendo de forma recorrente e é por isso que ele tem várias versões do personagem de Naruto, que poderia facilmente estar em um live action.

O cabelo loiro com suas três tranças características e sua proteção na testa fazem parte do traje, como se para deixar claro que se trata de uma versão bem original de Temari.

Temari Nara fez parte do anime original de Naruto produzido pela Pierrot, distribuído pela Aniplex e transmitido inicialmente pela TV Tokyo, com 220 episódios de sucesso que levaram à chegada da sequência Naruto: Shippuden em 15 de fevereiro de 2007.

Esta ninja é filha do Quarto Kazekage, juntamente com Gaara e Kankurō. Junto com seus irmãos, ela pertence à equipe de Baki. Ela possui um leque gigante com o qual manipula o vento e é muito habilidosa com ele, podendo medir a distância com seu oponente usando-o.

Temari é uma estrategista, assim como Shikamaru, seu marido, e fez parte da Quarta Divisão na Quarta Guerra Mundial Shinobi. Sua popularidade inspirou muitos fãs e cosplayers a querer interpretá-la e se vestir como ela.