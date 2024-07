Dragon Ball: Assim Goku se pareceria se ele fosse um personagem de Slam Dunk

Desde agosto de 2021, a revista Shueisha tomou a iniciativa de preparar uma homenagem completa para o 40º aniversário da obra-prima de Akira Toriyama, Dragon Ball. Eles iniciaram um projeto chamado Super Dragon Ball Gallery, no qual convocam os mangakas mais importantes do mundo para desenhar uma capa da série, mas com o estilo das aventuras que criaram.

É assim que vimos relíquias dos volumes de Dragon Ball, desenhadas no estilo dos criadores de Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Naruto, Chainsaw Man, SPYxFAMILY, Death Note e muitos outros.

Enquanto aguardamos a homenagem de julho, que já foi anunciada como sendo feita pelo criador de Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi, mostramos a de junho, que foi feita por Takehiko Inoue, autor de Slam Dunk.

Consegue imaginar o Goku nas quadras de basquete mais prestigiosas do Japão? É isso que Inoue retrata em seu design, que é o da capa 36.

Dragon Ball e Slam Dunk Takehiko Inoue Akira Toriyama

Yoshihiro Togashi: escolhido para a próxima capa de Dragon Ball

O mangaka japonês foi selecionado pela revista Shueisha para fazer uma das 42 capas que eles têm preparadas para homenagear Akira Toriyama, que acontecerá em novembro deste ano.

Dragon Ball completa 40 anos como franquia, neste novembro de 2024. Portanto, a revista Shueisha tem uma iniciativa há três anos, convocando todos os mangakas que foram influenciados pela obra de Akira Toriyama para prestar-lhe homenagem projetando uma capa de seus volumes, mas com os estilos de suas próprias histórias.

Obviamente, a Shueisha queria que fosse em vida. E certamente, o sensei Toriyama conseguiu ver algumas antes de morrer, em 1 de março deste mesmo 2024.