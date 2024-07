Travis Scott afasta-se do estúdio para arrasar com seus novos tênis: Nike Shark-A-Don ‘Sail’

Os Nike Shark-A-Don “Sail” de Travis Scott provavelmente são a grande mudança que o rapper precisava em relação aos seus modelos de tênis. Acostumado ao seu estilo particular de Air Jordan e calçado muito relacionado ao seu estilo de música.

O branco e cores claras, combinadas com diferentes tons, são talvez o aspecto mais marcante dos tênis, que também apostam em diferentes materiais relacionados ao calçado esportivo característico da Nike.

Uma tira que combina couro e malha na metade do pé, a sola de borracha que se estende até a borda, diferentes tipos de couro e camurça revestem o tênis em diferentes tons de branco, branco fosco e bege muito claro.

De acordo com o que é relatado pela revista GQ, os Nike Shark-A-Don "Sail" de Travis Scott custam cerca de 170 dólares. O seu lançamento está previsto para este outono (primavera no sul).

Travis Scott é muito ciumento com os tênis com os quais colabora, já que costuma sempre usar o calçado com o qual colabora. Sempre que lança alguma edição, é possível vê-lo usando-os no palco, e não apenas por obrigação.

Embora seja verdadeiramente um negócio para o rapper americano, ele é muito fanático por tênis.

Jacques Berman Webster II, mais conhecido como Travis Scott, é uma das grandes figuras da música urbana dos Estados Unidos.

Ele ganhou reconhecimento com sua mixtape de estreia "Owl Pharaoh" em 2013 e desde então lançou vários álbuns de sucesso, como "Rodeo" (2015), "Birds in the Trap Sing McKnight" (2016) e "Astroworld" (2018). "Astroworld" em particular foi muito aclamado e gerou o bem-sucedido single "Sicko Mode", que se tornou seu primeiro número um no Billboard Hot 100.

Ele também é conhecido por seu relacionamento romântico com Kylie Jenner, com quem tem uma filha.