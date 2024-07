Dragon Ball Z: Os esboços originais de Majin Buu feitos por Akira Toriyama foram vazados

O processo criativo de qualquer personagem requer esboços. Todos passam por um ciclo de edição de chefes que supervisionam o trabalho dos ilustradores. Até mesmo Akira Toriyama viveu isso com Dragon Ball.

O mangaka japonês não trabalhava sozinho. Embora cada personagem nascesse de sua própria imaginação, uma equipe lhe recomendava o que manter e o que descartar. Isso faz com que, quando uma obra se torna muito famosa, os esboços originais sejam revelados muitos anos depois.

Assim vimos várias versões de Goku, Cell, Gohan adolescente e adulto e até mesmo do Mr. Popo. A que trazemos desta vez é a de um personagem brutal com o qual se encerraram as histórias de Dragon Ball Z: Majin Buu.

O ponto de partida, pelo que se pode observar na imagem de baixa resolução que se tornou viral nas redes sociais, seria este vilão em sua forma inicial, o gordo que saiu do ovinho que o Mago Babidi tinha em seu poder.

Majin Buu, és tu?

Assim, no início, o personagem era uma figura um tanto amorfa e sem graça, carente dos elementos distintivos de seu traje. Mas aos poucos foram surgindo os detalhes que conhecemos hoje em dia.

O corpo e rosto de Majin Boo passaram por mudanças extremas antes de chegar ao design final, tendo até mesmo uma aparência mais ameaçadora em sua versão gorda.

Os traços de Toriyama são muito preliminares e não muito claros. A galeria recria todas as versões desses traços originais e lhes dá uma nova vida para nos dar uma ideia mais robusta de como teria sido esta saga se Toriyama tivesse optado por qualquer variante.

Sem dúvida, o que mais chama a atenção é no meio, à direita de suas telas. É claramente uma versão de Buu com Bills, o Deus da Destruição, algo impressionante, pois nos mostra que Akira Toriyama já tinha essa forma em mente, cerca de 20 anos antes de criá-la.