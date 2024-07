‘As pessoas me olham com terror’: criador do cosplay mais realista de Dr. Gero de Dragon Ball Z

“As pessoas me olham muito assustadas.” É uma das primeiras frases que nos diz Buureal, criador de dois dos cosplays mais impressionantes que já vimos de Dragon Ball Z: os de Majin Buu e Dr. Gero.

Algumas semanas atrás, entramos em contato com ele e gentilmente nos contou tudo o que queríamos saber sobre seu cosplay de Majin Buu, devido ao impacto que nos causou. No entanto, ao passear por suas redes, vimos que sua interpretação do Dr. Gero não tinha nada a invejar à do vilão criado pelo Mago Bibidi.

Portanto, achamos que essa interpretação merecia uma conversa separada. Suas respostas confirmam que valeu a pena fazer um parêntese sobre sua interpretação do Dr. Gero da Patrulha Vermelha, também conhecido como Androide 20.

Mesmo com o chapéu alto, a interpretação deste personagem de 2 metros e 30 centímetros (no anime) provoca um profundo terror em qualquer guerreiro de Dragon Ball. O mesmo acontece com os fãs. Ele nos contou que quando alguns o veem, eles exibem uma expressão de terror que o surpreende.

Outros fãs, um pouco mais corajosos, se aproximam timidamente para pedir uma foto. Buureal se encarrega de dizer-lhes que não vai absorver sua energia, muito menos vai atravessar seus torsos, como o Dr. Gero fez com Yamcha, no início do terceiro arco de Dragon Ball Z.

O passo a passo do brutal cosplay do Dr. Gero, vilão de Dragon Ball Z

Como conseguiu todos os elementos para fazer um Dr. Gero tão real?

-Antes de tudo, muita imaginação e saber onde colocar cada acessório. O que foi um quebra-cabeça para mim, montar aquele cérebro e poder dominar o metacrilato, tive que quebrar alguns para poder dar forma à minha cabeça.

O que te dizem os fãs quando te veem nas convenções?

- As pessoas me olham muito assustadas, estamos diante de um homem mais velho com 2,30cm de altura, com bigode branco e cabelos brancos. Quem não ficaria com medo disso? hahaha. A verdade é que é muito difícil para as pessoas se aproximarem por causa da realidade do personagem. Os mais tímidos aparecem para tirar fotos. Gero transmite mais terror do que Buu.

Vimos que colaboraste com a Androide 18. Pretende reunir o 17 e o Cell para fazer todo o arco dos vilões juntos?

Seria fantástico, fiz uma sessão de fotos com minha amiga Audrey com seu cosplay de A18 e a verdade é que tenho dificuldade em encontrar personagens próximos para fazer fotos. Mas não descarto no futuro.

Dr. Gero e Androide 18 DBZ

Entre fantasias e maquiagens, quanto dinheiro você pode gastar no cosplay do Dr. Gero e do Majin Buu?

Estamos falando de máscaras que custam cerca de 1.500 euros, o resto é a confecção e muitas horas de trabalho. Por exemplo, o corpo de Majin Buu também custa cerca de 1.300 euros, então facilmente chegaríamos a um total de cerca de 4.000 euros. Mas pagaria novamente cada centavo para desfrutar do que vejo nas reações das pessoas. Isso não tem preço.