Dragon Ball x Marvel: Guerreiros Z como estudantes de Charles Xavier nos X-Men

Disney Plus e Marvel Studios acertaram com o lançamento de X-Men 97. A série animada é um dos poucos sucessos que a franquia teve no último ano. Cada episódio gerou agradável aceitação nas redes sociais, como pode ser visto nesta ilustração, no estilo crossover, que talentosos designers fizeram com os personagens de Dragon Ball.

Em algum dos universos alternativos inexplorados, tanto de Dragon Ball quanto da Marvel Studios, é possível que exista este crossover que poucos são capazes de imaginar. Os Guerreiros Z de Dragon Ball, com o traje dos estudantes do Xavier Institute for Higher Learning, dos X-Men da Marvel Comics, no icônico estilo da série animada dos anos noventa.

Esta ilustração aparece na conta do ilustrador chileno Salvamakoto, cujo trabalho já destacamos anteriormente. Para este trabalho em específico, ele foi ajudado por Blujul e Pipeesnow.

Vamos ver em detalhes o trabalho feito pelos ilustradores. Primeiro, vamos identificar os personagens de Dragon Ball que aparecem na imagem e, em seguida, o mutante que esses ilustradores deram para interpretar.

À primeira vista, vemos Vegeta como Wolverine e Goku como Cíclope. A androide Número 18 é Tormenta e Bulma é Rouge. Gohan é Besta; a referência é muito acertada e Videl aparece como Jubileu. Faltam muitos mutantes, mas agora há lutadores de Dragon Ball para incorporar personagens desta bem-sucedida série da Marvel.

"Desenho que não postávamos há muito tempo. X-Men no estilo dos anos 90", escreveu Salvamakoto na postagem.

O desenho tem o estilo que já vimos em X-Men 97, popularizado há duas décadas e que agora tem uma bem-sucedida continuação no Disney Plus. Seu alcance se explica pelo fato de os escritores e ilustradores terem dado continuidade às histórias que haviam ficado em pausa no final dos anos 90.