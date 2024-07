Dragon Ball Super: a bela Mai procura por Trunks do Futuro neste cosplay de uma argentina

Mai é um dos poucos personagens de Dragon Ball que, sendo secundário nas histórias, tem presença e participação fundamental em todas as etapas da franquia, incluindo aquelas que não são canônicas.

O personagem estreia nos primeiros arcos de Dragon Ball, quando era uma jovem e trabalhava como criminosa para o Imperador Pilaf. Este grupo estava em busca das Esferas do Dragão para dominar o mundo e sempre esbarravam em Goku.

A partir desse momento, em que realmente se tornaram uma ameaça, começaram a aparecer como vilões desajeitados, algo que está presente em quase todos os mangás ou animes. No entanto, em Dragon Ball GT eles têm uma influência importante nas histórias, ao transformar Goku em uma criança, graças às Esferas do Dragão superiores no Universo.

A participação de Mai atinge seu ponto mais alto em Dragon Ball Super, durante o arco de Goku Black. A jovem já não é mais uma vilã e é próxima de Trunks do Futuro, já que é uma das poucas sobreviventes nesta realidade, que foi alterada pelas consequências da morte natural de Goku e dos danos causados pelos androides Número 17 e Número 18 no mundo.

É precisamente esta versão que é representada pela bela modelo conhecida nas redes sociais como @Neferet_ichigo. A argentina reuniu todas as características de Mai, como seu traje azul completo, cinto de couro marrom, luvas pretas, uma esfera do dragão e seu penteado particular com franja, para fazer esta interpretação incrível.

Neferet é cosplayer e cosmaker, de acordo com a biografia de sua conta no Instagram, onde acumula mais de 5 mil seguidores. Além disso, ela já foi vencedora de concursos internacionais de cosplay.