Dragon Ball anuncia o mangaká para ilustrar uma capa icônica das aventuras de Akira Toriyama

Yoshihiro Togashi realmente sabe como manter o hype e seus fãs ansiosos. O mangaká que havia retornado com sua obra, Hunter x Hunter em outubro de 2022, agora desapareceu novamente com retorno garantido, mas sem data confirmada para o lançamento dos novos episódios.

No entanto, recentemente foi revelado que Yoshihiro está de volta às mesas de trabalho com seu lápis, cores e papel, mas com uma pequena particularidade: ele não está trabalhando em Hunter x Hunter, mas sim em Dragon Ball.

O mangaka japonês foi selecionado pela revista Shueisha para fazer uma das 42 capas que eles têm preparadas para homenagear Akira Toriyama, que ocorrerá em novembro deste ano.

O Dragon Ball completa 40 anos como uma franquia neste novembro de 2024. Portanto, a revista Shueisha tem uma iniciativa há três anos, convocando todos os mangakas que foram influenciados pela obra de Akira Toriyama para prestar-lhe homenagem projetando uma capa de seus volumes, mas com os estilos de suas próprias histórias.

Obviamente, a Shueisha queria que isso fosse em vida. E certamente, o sensei Toriyama conseguiu ver algumas antes de morrer, no dia 1 de março deste mesmo ano de 2024.

Yoshihiro, o escolhido por Dragon Ball

Yoshihiro Togashi é o escolhido para a capa que será publicada ainda este mês de julho, conforme relatam os rapazes do Anime Trends.

A conta X Manga x Ombro publica todas as capas que foram publicadas em homenagem a Akira Toriyama.

A primeira foi em agosto de 2021, uma obra de Masashi Kishimoto, criador de Naruto, que emulou a capa do volume 11 das histórias de Dragon Ball.