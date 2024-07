Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba vai concluir suas histórias com uma trilogia de filmes

O arco de treinamento dos Hashira significa para muitos a calma antes da tempestade em Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba. É um final cheio de emoções e a intensidade necessária que nos prepara para as conclusões das histórias de Koyoharu Gotouge.

Depois do lançamento do episódio final do arco mais recente da série, todos estão pensando em quando e como será o desenvolvimento do arco do Castelo Infinito. Para surpresa de muitos, isso acontecerá por meio de uma trilogia de filmes, que segundo informações do Crunchyroll, serão distribuídos por eles e pela Sony Pictures Entertainment na América Latina.

De acordo com as informações do site oficial, as empresas mencionadas serão responsáveis pela distribuição da "trilogia de filmes para sua estreia mundial nos cinemas, excluindo territórios asiáticos selecionados e Japão. Nenhuma data de lançamento foi confirmada até o momento".

Com o arco do Castelo Infinito, as histórias de Tanjiro e os outros caçadores de demônios chegam ao fim, agora enfrentando o temido Muzan Kibutsuji.

Demon Slayer: história viva do mangá e anime

Kimetsu no Yaiba, mais conhecida deste lado do planeta como Demon Slayer, é uma série de mangá escrita e ilustrada por Koyoharu Gotouge, que conquistou uma forte posição entre os fãs da América Latina. Sua publicação impressa começou em 2016 na revista semanal Shūkan Shōnen Jump, da editora Shūeisha, e terminou em 2020 com um total de 23 volumes.

Assim, há um longo caminho a percorrer para chegar ao final desta história de Tanjiro, em sua jornada para se tornar um caçador de demônios e encontrar uma cura para sua irmã Nezuko.

Hoje em dia, estamos diante de uma das séries de mangá mais populares da atualidade, com mais de 150 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, enquanto o anime se tornou igualmente um fenômeno mundial, cativando audiências de todas as idades e impulsionando a franquia ao topo da cultura popular.