Um clássico retorna: estes são os novos Air Jordan com os quais a Nike espera roubar o cenário

Entre as tendências de tênis deste ano, não podemos esquecer os clássicos que nunca saem de moda. Um deles são as Air Jordan, um “must-have” no guarda-roupa das amantes da moda e dos tênis. E é que esses tênis não são apenas simples calçados esportivos, são um ícone cultural que deixou uma marca indelével na história da moda, do esporte e da cultura popular.

As Air Jordan introduziram tecnologias inovadoras como o amortecimento Nike Air, melhorando o desempenho e o conforto dos jogadores de basquete. Além disso, popularizaram o uso de tênis coloridos, o que acabou se tornando um padrão no basquete profissional. E não podemos esquecer que estão intrinsecamente ligadas à figura de Michael Jordan, um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. Seu sucesso em quadra, juntamente com seu carisma e estilo, catapultaram os tênis para a fama mundial.

Por esse motivo, elas se tornaram um símbolo da cultura pop, da moda urbana e do estilo casual. Foram usadas por celebridades, artistas e pessoas de todo o mundo, transcendendo o campo esportivo e se tornando um objeto de culto e colecionismo.

Agora, para receber o segundo semestre do ano, a Nike nos apresenta uma nova versão do Air Jordan 1 Low, desta vez com as cores mais vibrantes da temporada: azul e branco. Um sopro de ar fresco que certamente se tornará seu próximo investimento.

Um clássico renovado para o conforto do dia a dia

As novas Air Jordan 1 Low combinam o look icónico do modelo original com um ajuste e toque renovados para oferecer o máximo conforto e leveza durante todo o dia. O topo é feito de couro, couro sintético e tecido, garantindo leveza, durabilidade e um ajuste excepcional. Além disso, a unidade Air-Sole encapsulada no calcanhar proporciona um amortecimento leve e eficaz.

Disponíveis por 129,99 euros, os novos Air Jordan 1 Low já estão disponíveis no site oficial da Nike. Não fique sem eles e prepare-se para usá-los neste verão!

Principais características: