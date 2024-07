O Lado Sombrio toma conta da mente de Goku neste crossover entre Dragon Ball e Star Wars

O multiverso do Fan Art tem crossovers e combinações que sabemos que nunca vão acontecer no cânone, mas que seriam uma opção incrível para uma série. Esta ilustração que une as histórias de Dragon Ball e Star Wars é uma das provas que usamos para argumentar nossa afirmação.

ANÚNCIO

O talento ilustrativo de Josh Grinsted, mais conhecido nas redes sociais como Senpai Crusade, destacou-se nas redes sociais com uma ilustração brutal que mostra Goku completamente dominado pelo Lado Negro da Força, transformado em um Sith perigoso.

O desenho, de acordo com a conta do Instagram mencionada feito pela inteligência artificial da MidJourney, nos mostra um Goku no estilo de Darth Maul, personagem que vimos estrear em Star Wars Episode I: The Phantom Menace (A Ameaça Fantasma).

Darth Maul foi um guerreiro Sith brutal que foi manipulado pela sombra do Imperador Palpatine (Darth Sidious). Ele matou Qui-Gon e quase conseguiu realizar seu objetivo contra Obi-Wan.

Imaginem um Goku manipulado pelas forças obscuras do mal, com sua impressionante força e transformações de Super Saiyajin. Além disso, adicionemos um sabre de luz, obviamente vermelho porque é malvado.

Todos esses detalhes foram descritos pela Senpai Crusade para que a inteligência artificial nos desse este maravilhoso resultado.

“Goku x Sith Señor, darth kakarot” foi o nome dado pelo ilustrador. "Isso vai parecer um contraste, pois vai aparecer logo abaixo de uma das minhas postagens fixadas de um ano atrás, que era o lado Jedi claro de Goku. Desta vez, ele está do lado escuro", descreveu em suas redes sociais.

A Senpai Crusade tem uma galeria impressionante onde você pode desfrutar de uma tarde inteira de ilustrações de personagens de anime, combinadas com outras histórias.