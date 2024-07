Sacai reinventa os tênis esportivos com seus novos Nike Zegamadome

Sacai, a casa de moda fundada em 1999 por Chitose Abe em Tóquio, continua atual até os dias de hoje, destacando-se por misturar tecidos e texturas para criar peças complexas em sua construção e visualmente impactantes. No campo das colaborações, desde 2015, Sacai mantém uma relação frutífera com Nike, criando silhuetas icônicas que foram bem-sucedidas ao reimaginar tênis clássicos com um toque distintivo.

E agora, a parceria entre Sacai e Nike apresentou seu novo capítulo. Trata-se de uma nova silhueta de tênis, os Nike Zegamadome, apresentados durante a recente Semana de Moda de Paris.

Nike Zegamadome de Sacai | Foto: Hypebeast Tenis

Sacai x Nike Zegamadome

Cada colaboración entre Sacai e Nike tem sido amplamente celebrada por críticos e fãs. E aproveitando essa fama, ambas as empresas apresentaram uma nova colaboração que está prevista para a temporada Primavera/Verão de 2025.

Estamos falando dos SS25 sacai x Nike Zegamadome que vêm em três opções de cores: totalmente branco, totalmente preto e um interessante design bicolor.

Estes ténis incorporam uma combinação de materiais que inclui malha e camurça, destacando-se por um duplo Swoosh na parte medial que acrescenta um toque claramente distintivo. E claro, a funcionalidade também é parte fundamental desta silhueta com a inclusão do seu Nike Zoom X que garante conforto e uma sola Vibram que proporciona a tração ideal para atividades ao ar livre.

