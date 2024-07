Lembra-se da Enfermeira Joy de Pokémon? IA recria ela como nunca antes

As enfermeiras Joy são alguns dos personagens mais peculiares do Pokémon, todas parecem praticamente iguais e uma das poucas pessoas capazes de diferenciá-las é o gênio Brock, que, como está apaixonado por todas, sabe quais são as características para distingui-las.

Pokémon tem uma adaptação live action (Detective Pikachu) na qual esses personagens não fazem parte das histórias. No entanto, a inteligência artificial cria uma versão hiper-realista, mostrando a enfermeira Joy de uma maneira muito sensual.

Assim como é exibido na conta do Instagram My Smart Arts, que se destaca nas redes sociais por fazer interpretações hiper-realistas de personagens de anime, a Enfermeira Joy aparece com seu traje de enfermeira típico e seu cabelo vermelho, para despertar paixão nos usuários que seguem esta conta.

O vestido, por ser uma versão com um estilo sensual ou erótico, é muito mais curto do que o que vemos em Pokémon, mas sem cair na vulgaridade.

As enfermeiras Joy podem ser diferenciadas em Pokémon. A série revela em um de seus guias que cada uma tem o comprimento de seus cílios de diferentes diâmetros. Além disso, a cor da cruz em cada touca está relacionada à cidade em que trabalham.

Todas têm uma atitude carinhosa e prestativa e, de acordo com a resenha de Alfa Beta, Joy não é o nome delas, mas sim o sobrenome, o que revela que todas são da mesma família.