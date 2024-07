Dragon Ball Z: ilustrador recria a cena ‘Gohan fica bravo’ com imagens do mangá

Se falamos de cenas épicas em Dragon Ball Z, “Gohan fica bravo” certamente está no top cinco de qualquer lista. O jovem saiyajin explode e libera todo o seu poder oculto, após uma série de situações adversas na batalha contra Cell.

ANÚNCIO

Gokju tinha sido o único a ver o potencial que seu filho tinha enquanto treinavam na Sala do Tempo. Gohan, talvez sem saber, havia superado os poderes de um Super Saiyajin convencional.

O que acontecia era que seu instinto de não resolver os problemas com brigas o fazia manter esse poder oculto no mais profundo de seu ser. No entanto, chega um momento em que não suporta mais e faz o que até agora poderia ser a transformação mais brutal de todo Dragon Ball.

Um ilustrador conhecido nas redes sociais como @kawasin_ recriou essa cena animada, usando os desenhos originais de Akira Toriyama no mangá, para dar a ela a classificação de icônica, a uma situação que já era épica para os fãs de Dragon Ball.

Gohan DBZ

Tomamos o vídeo de @VivaErManga no qual podemos ver como o ilustrador mencionado anteriormente recria a cena das palavras da cabeça do androide Número 16 para Gohan, onde ele diz que está tudo bem lutar quando o objetivo é a justiça.

Depois, como todos vimos em Dragon Ball Z, chega Cell e termina de destruir o que resta do androide Número 16 e o jovem guerreiro desencadeia uma loucura de poder que mais de 30 anos depois ainda nos emociona.

Apreciem o vídeo brutal, que é a demonstração de que o talento dos Fan Arts de Dragon Ball não acaba, pelo contrário, aumenta com o passar dos anos.