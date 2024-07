Dragon Ball Z e Androide 18 se tornam mais reais do que nunca com este incrível tributo cosplay

Entre todos os personagens do amplo repertório de Guerreiros Z, Androide 18 é uma das mais queridas, das mais repetitivas, mas também das mais complexas de emular corretamente. Já faz bastante tempo que compartilhamos alguns dos mais impressionantes tributos em matéria de cosplay que prestam homenagem à obra e legado do mestre Akira Toriyama com sua emblemática saga de Dragon Ball Z.

ANÚNCIO

A galeria de retratos divulgada aqui já é extensa e possui uma curadoria que mostra todos os tipos de estilos nas sessões geradas por esta comunidade internacional. Mas o que mais nos fascina é que, pelo menos com este anime, parece que existe uma quantidade infinita de inspiração para continuar criando mais e mais sessões de cosplay onde praticamente todos os personagens desta história infinita tiveram seu tributo, destacando sempre o elenco feminino, por razões óbvias.

Androide Número 18 DBZ

No caso de hoje, por exemplo, trazemos uma série de retratos que transformam a bela Androide 18, em sua fase da saga de Cell, em um personagem hiper-realista de carne e osso, graças a uma intensa sessão com fortes toques e detalhes de maquiagem, onde podemos vê-la materializada neste mundo real, com um tom coquete, caloroso, inquietante, mas também até certo ponto perturbador.

A Androide 18 está nos surpreendendo com este tributo de cosplay feito por @artistjodysteel

No imenso mundo do cosplay, existe uma artista que conseguiu deixar uma marca interessante pela mistura de qualidades em sua proposta estética. Estamos falando de Jody Steel, mais conhecida como Jo Steel, ou até mesmo pelo apelido que costuma usar no Instagram: @artistjodysteel.

Sim, ela atende a todos os parâmetros habituais de qualquer pessoa dedicada a essa profissão, mas além disso, ela acrescenta um detalhe extra que a distingue de todos: um cuidado extremo com o uso de maquiagem para realçar alguns atributos do personagem.

Um exemplo brutal disso é encontrado em sua sessão dedicada à Androide 18 de Dragon Ball Z, com seu design de personagem da saga de Cell:

ÚLTIMAS NOTÍCIAS ANÚNCIO